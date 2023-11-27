Manchester United'da Galatasaray maçı öncesi 7 eksik!

Manchester United, Galatasaray maçı kadrosunda yer almayacak isimleri açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.11.2023 - 20:33
Manchester United'da Galatasaray maçı öncesi 7 eksik!
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Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 5. haftasında Galatasaray'a konuk olacak olan Manchester United'da maç öncesi kadroya alınmayan oyuncuları açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada; Mason Mount, Lisandro Martinez, Tyrell Malacia, Jonny Evans, Christian Eriksen ve Casemiro'nun sakatlıkları sebebiyle, Marcus Rashford'un ise kırmızı kart cezası sebebiyle kadroda yer almayacağı belirtildi.

Galatasaray - Manchester United maçı, 29 Kasım Çarşamba günü saat 20:45'te RAMS Park'ta oynanacak.



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