Manchester United'da Galatasaray maçı öncesi 7 eksik!

Yayınlanma: 27.11.2023 - 20:33

Güncelleme: 27.11.2023 - 20:33

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 5. haftasında Galatasaray'a konuk olacak olan Manchester United'da maç öncesi kadroya alınmayan oyuncuları açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada; Mason Mount, Lisandro Martinez, Tyrell Malacia, Jonny Evans, Christian Eriksen ve Casemiro'nun sakatlıkları sebebiyle, Marcus Rashford'un ise kırmızı kart cezası sebebiyle kadroda yer almayacağı belirtildi.

Galatasaray - Manchester United maçı, 29 Kasım Çarşamba günü saat 20:45'te RAMS Park'ta oynanacak.



