Manchester United'da Jadon Sancho depremi yaklaşıyor! Ayrılık an meselesi...
Manchester United'da teknik direktör Erik ten Hag ile sorun yaşayan Jadon Sancho'nun, devre arasındaki transfer döneminde takımdan ayrılabileceği öne sürüldü.
Manchester United forması giyen Jadon Sancho, Ocak ayında takımdan ayrılabilir.
Sky'da yer alan habere göre, teknik direktör Erik ten Hag ile sorun yaşayan İngiliz futbolcunun düzenli forma şansı bulmak istediği ve ara transferde takımdan ayrılabileceği belirtildi.
Sancho'nun bonservisiyle ayrılmasından ziyade kiralık olarak takımdan ayrılmasının beklendiği ifade edildi. 23 yaşındaki futbolcunun, çeşitli seçenekleri değerlendirdiği kaydedildi.
Sancho için eski kulübü Borussia Dortmund'un da ihtimal dahilinde olduğu iddia edildi.
Manchester United, İngiliz futbolcuyu 2021 yazında Borussia Dortmund'dan 85 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı.
Geride kalan süreçte Manchester United'da 82 maça çıkan Jadon Sancho, 12 gol, 6 asistlik performans sergiledi.
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