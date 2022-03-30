Manchester United'da Kane planı
Manchester United, bir numaralı transfer hedefi yaptığı Harry Kane için Tottenham'a Anthony Martial'i vermeyi planlıyor.
Manchester United, Harry Kane'i kadrosuna katmak için formül arıyor.
ESPN'de yer alan habere göre; İngiliz golcüyü bir numaralı hedefi yapan Manchester United, Tottenham'ın 100 milyon euro'luk bonservis talebi nedeniyle çözüm üretmek için harekete geçti.
Kırmızı Şeytanlar, Londra ekibini ikna etmek için, şu an Sevilla'da kiralık olarak forma giyen Anthony Martial'i de gözden çıkardı. Manchester United, Fransız futbolcuyu Tottenham'a verip, istenen bonservis bedelini indirmek istiyor.
Öte yandan haberde, Martial'in ise Manchester United'da devam etmemesi durumunda, tercihinin İspanya ya da İtalya olduğu belirtildi.
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