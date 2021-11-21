Manchester United'da Solskjaer dönemi sona erdi!
Manchester United'da yönetim, Watford mağlubiyetinin ardından teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırdı.
İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Manchester United deplasmanda Watford'a 4-1'lik gibi bir ağır skorla mağlup oldu. Bu mağlubiyet sonrası Ole Gunnar Solskjaer ile yollar ayrıldı.
Maçın ardından Manchester United'da yönetim, acil toplanarak teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in durumunu değerlendirdi. Bu toplantıda Ole Gunnar Solskjaer ile yolların ayrılmasına karar verdi. İngiliz kulübü, ayrılık açıklamasını yaparak Norveçli isme veda etti.
Ole Gunnar Solskjaer'in ardından Michael Carrick'in geçici olarak teknik direktörlük koltuğuna oturacağı duyuruldu.
Manchester United, Watford mağlubiyeti ile son 7 maçtaki 5. yenilgisini aldı.
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