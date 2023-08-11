Manchester United'dan Altay'a yeni teklif!

Yayınlanma: 11.08.2023 - 08:27

Güncelleme: 11.08.2023 - 08:27

Manchester United'ın ikinci yedek kalecisinin de sakatlanması sonrası Fenerbahçeli Altay Bayındır'ı bir kez daha gündemine aldığı belirtildi.

İngiliz basınından Daily Mail'in haberine göre bir süredir sakat olan Dean Henderson'un yanı sıra üçüncü kaleci Tom Heaton'un da sezon başlamadan hemen önce sakatlanması transfer ihtimallerini güçlendirdiği yazıldı.

Takımın geniş kadrosundaki Matej Kovar'ın Bayer Leverkusen'e imza atmasına kısa bir süre kaldığı ifade edilirken gündeme yeniden Altay Bayındır'ın geldiği belirtildi.

TEKLİF 5 MİLYON STERLİN

Sarı lacivertli takımla 5 milyon sterlin karşılığında anlaşma zemini arandığı vurgulanırken iki kulübün Fred transferi konusunda da 13 milyon sterlinlik anlaşma aşamasında olduğu kaydedildi.

Manchester United bu yaz, uzun yıllar kalesini koruyan David De Gea ile yollarını ayırıp Inter'in Kamerunlu file bekçisi Andre Onana'yı transfer etmişti.