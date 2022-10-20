Manchester United'dan Cristiano Ronaldo hamlesi! Chelsea maçında yok
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun Chelsea maçı kadrosunda yer almayacağını açıkladı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da Cristiano Ronaldo krizinde yeni gelişmeler yaşanıyor.
Yaz transfer dönemi boyunca Atletico Madrid, Bayern Münih, Real Madrid, Borussia Dortmund ve Napoli gibi kulüplerle menajeri Jorge Mendes aracılığıyla görüşen Cristiano Ronaldo, Manchester United'da kalmıştı.
MAÇ BİTMEDEN SOYUNMA ODASINA GİTTİ
Manchester United forması giyen Cristiano Ronaldo, Tottenham maçına beklendiği gibi yedek kulübesinde başlamıştı. Teknik direktör Erik ten Hag, Portekizli futbolcuyu 40. dakikada ısınmaya gönderdi ancak müsabakanın kalanında oyuna almamıştı.
İkinci yarıda oyuna girmeyi bekleyen deneyimli futbolcu, beklediği karar gelmeyince gerilmişti. Deneyimli oyuncu, 89 dakikaya kadar yedek kulübesinde oturdu ancak oyuna dahil olamayınca sinirlendi müsabakanın bitmesini beklemeden soyunma odasına gitmişti.
ERIK TEN HAG: YARIN İLGİLENECEĞİM
Oyuna alınmayacağını anlayınca öfkelenen Cristiano Ronaldo'nun o anları gündeme damga vurdu. Teknik direktör Erik Ten Hag ise karşılaşma sonrasında Cristiano Ronaldo'nun tepkisiyle ilgili soruya, "Bununla yarın ilgileneceğim. Şu an zaferi kutluyoruz" cevabını vermişti.
Manchester United'dan konuyla ilgili beklenen açıklama resmen geldi. Premier Lig ekibi, Portekizli yıldızın Chelsea maçının kadrosunda olmayacağını duyurdu.
Video Haberler
- Şehir stresinden işte böyle kurtuldular
- O anlar saniye saniye kamerada
- Uludağ'da sonbahar güzelliği havadan görüntülendi
- Şırnak´ta bir gecede 9 bin 570 eve 'veli' ziyareti
- Beylikdüzü'nde kadınların minibüsteki kavgası kamerada
- Denizin ortasında balık tuttular
- Kışlık peynirler tezgahlardaki yerini aldı
- 4 dakikada hastaneye yetiştirdi
- Çocukları gibi seviyor
- AFAD gönüllüleri, bu kez eğitim için kolları sıvadı
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'de istifa depremi!
- Akşener’den Erdoğan’a ‘bunu yapma’ telefonu
- Liz Truss istifa etti
- Ne açıklayacağı ortaya çıktı
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Kız öğrencilere çağdışı uyarı
- 'Bu gerçek, o görüşmede de masaya kondu!'
- Fakıbaba'nın yeni adresi belli oldu
- Yeşim Salkım desteklediği siyasiyi açıkladı
- AKP'ye soğuk duş