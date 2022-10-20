Manchester United'dan Cristiano Ronaldo hamlesi! Chelsea maçında yok

20 Ekim 2022 Perşembe, 20:11

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da Cristiano Ronaldo krizinde yeni gelişmeler yaşanıyor.

Yaz transfer dönemi boyunca Atletico Madrid, Bayern Münih, Real Madrid, Borussia Dortmund ve Napoli gibi kulüplerle menajeri Jorge Mendes aracılığıyla görüşen Cristiano Ronaldo, Manchester United'da kalmıştı.

MAÇ BİTMEDEN SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Manchester United forması giyen Cristiano Ronaldo, Tottenham maçına beklendiği gibi yedek kulübesinde başlamıştı. Teknik direktör Erik ten Hag, Portekizli futbolcuyu 40. dakikada ısınmaya gönderdi ancak müsabakanın kalanında oyuna almamıştı.

İkinci yarıda oyuna girmeyi bekleyen deneyimli futbolcu, beklediği karar gelmeyince gerilmişti. Deneyimli oyuncu, 89 dakikaya kadar yedek kulübesinde oturdu ancak oyuna dahil olamayınca sinirlendi müsabakanın bitmesini beklemeden soyunma odasına gitmişti.

ERIK TEN HAG: YARIN İLGİLENECEĞİM

Oyuna alınmayacağını anlayınca öfkelenen Cristiano Ronaldo'nun o anları gündeme damga vurdu. Teknik direktör Erik Ten Hag ise karşılaşma sonrasında Cristiano Ronaldo'nun tepkisiyle ilgili soruya, "Bununla yarın ilgileneceğim. Şu an zaferi kutluyoruz" cevabını vermişti.

Manchester United'dan konuyla ilgili beklenen açıklama resmen geldi. Premier Lig ekibi, Portekizli yıldızın Chelsea maçının kadrosunda olmayacağını duyurdu.