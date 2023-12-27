Manchester United'dan evinde müthiş geri dönüş

Yayınlanma: 27.12.2023 - 09:10

Güncelleme: 27.12.2023 - 09:10

İngiltere Premier Lig 19. hafta karşılaşmasında Manchester United evinde konuk ettiği Aston Villa'yı 3-2 mağlup etti.

Manchester United'ın gollerini 59. ve 71. dakikalarda Alejandro Garnacho ve 82. dakikada Rasmus Hojlund, Aston Villa'nın gollerini 21. dakikada John McGinn ve 26. dakikada Leander Dendoncker kaydetti.

Ayrıca Manchester United'da Alejandro Garnacho'nun 59. dakikada attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Rasmus Hojlund attığı bu golle Premier Lig'de ilk kez gol atmış oldu.

Manchester United, 1978 yılından bu yana "Boxing Day" karşılaşmalarında sahasında mağlup olmuyor.

Aston Villa'da, Nicolo Zaniolo 76. dakikada oyuna dahil oldu.

Maç esnasında Aston Villa taraftarı, Manchester United teknik direktörü Erik ten Hag için "Sabah kovulacaksın" tezahüratı yaptı.

Manchester United bu galibiyetle 31 puana yükselirken, Aston Villa 39 puanda kaldı.

Manchester United bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Nottingham Forest'a konuk olurken, Aston Villa sahasında Burnley'i ağırlayacak.







