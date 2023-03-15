Manchester United'dan Kolo Muani'ye servet!

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 19:43

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 19:43

Manchester United, Alman ekibi Frankfurt'un yıldızına gözünü dikti.

Bild'de yer alan habere göre; İngiliz devi, Frankfurt forması giyen 24 yaşındaki Randal Kolo Muani için 120 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

Daha önce açıklama yapan Alman ekibinin sportif direktörü Markus Krösche, ocak transfer döneminde 100 milyon euro dahil gelecek olan teklifleri değerlendirmeyeceklerini açıklamıştı.

24 yaşındaki oyuncuyu ucuza kaptırmak istemeyen Frankfurt yönetiminin, 120 milyon euroya 'evet' diyebileceği aktarıldı.

Başarılı oyuncu Fransa Milli Takımı formasıyla Dünya Kupası'nda da boy göstermişti. Golcü oyuncu, Frankfurt formasıyla çıktığı 34 maçta 16 gol ve 14 asist yaptı.