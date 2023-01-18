Manchester United'ın eski futbolcusu Brian McClair'in son hali görenleri şaşırttı

Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 09:30

Güncelleme: 18 Ocak 2023 - 09:30

İngiliz kulüp Manchester United'ın eski forveti Brian McClair'in yeni görüntüsü futbolseverleri şaşkına çevirdi.

Kırmızı Şeytanlar formasıyla 11 yıl boyunca 450'den fazla maça çıkan İskoçyalı eski futbolcu, Manchester kentinde bir taraftar ile çektirdiği fotoğraf ile sosyal medyada gündem oldu.

Fotoğrafın sosyal medyada yayımlanmasının ardından bazı taraftarlar McClair'in evsiz gibi göründüğüne dair şakalar yaparken bazıları da bir rock yıldızına benzediğini öne sürdü.

"BİRAZ KIRPILSA İYİ OLUR"



Bir taraftar yaptığı paylaşımda "Bu gerçekten Brian McClair mi? Biraz kırpılsa iyi olur" diyerek şaşkınlığını gizleyemedi.

Bir başka taraftar "Kendini biraz salmış. Evsiz gibi görünüyor. Yine de onu görmek harika" ifadelerini kullandı.

Bir diğeri ise şu yorumu yaptı:

"McClair, dağılan bir rock grubu solistinin 10 yıl sonraki hali gibi görünüyor. Ne efsane ama."

Brian McClair

BRIAN MCCLAIR KİMDİR?

'Choccy' (çikolatalı eklerin kısaltması) lakaplı McClair, 1987'den 1998'e kadar Old Trafford'da oynadığı dönemde dört lig şampiyonluğu ve iki FA Kupası kazandı.

İlk sezonunda 24 lig golü atarak 1967-68 sezonunda George Best'ten bu yana bir sezonda 20 lig golünü aşan ilk United oyuncusu oldu. Kariyerine 1981'de Motherwell'de başladı ve 1983'te Celtic'e katıldı.

United'da geçirdiği dönemin ardından McClair bir sezonluğuna Motherwell'e geri döndü ve 1999'un ortasında resmi olarak kramponlarını astı. Emekli olduktan sonra Blackburn Rovers'ta antrenörlük görevi üstlenen McClair, United'a dönerek birkaç yıl boyunca Gençlik Akademisi Direktörü olarak görev yaptı.