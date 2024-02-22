Manchester United'ın yıldızı sezonu kapadı

Yayınlanma: 22.02.2024 - 07:42

Güncelleme: 22.02.2024 - 07:42

Premier Lig'de zirvenin çok uzağında kalan Manchester United'da Luton Town maçında sakatlanan Luke Shaw'un durumu ciddi.

LUKE SHAW, EURO 2024'E DE GİDEMEYEBİLİR

İngiliz basınında yer alan haberde, deneyimli futbolcunun yaşadığı sakatlığın ardından sezonu kapadığı belirtildi. Öte yandan Shaw'un EURO 2024'e gidememe ihtimali de var.

TEN HAG'IN SOL BEK TERCİHİ

Tyrell Malacia'nın da sakatlığı nedeniyle Erik ten Hag'ın sol bek pozisyonunda Victor Lindelöf ya da Sofyan Amrabat'a görev vermesi bekleniyor.