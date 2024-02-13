Premier Lig'den, Manchester United kararı
Premier Lig Yönetim Kurulu, Jim Ratcliffe'nin Manchester United'ın %25'ini satın almasına onay verdi.
Geçtiğimiz aylarda Manchester United'ın, %25'ini satın alan Jim Ratcliffe'e, Premier Lig yönetim kurulundan onay çıktı.
Premier Lig Yönetim Kurulu yaptığı açıklamada Premier Lig Yönetim Kurulu, Jim Ratcliffe'nin Manchester United'ın %25'ini satın almasına ve kulübe 300 milyon dolarlık ek yatırım yapmasına onay verildiğini söyledi.
Bu gelirin tamamının transfer bütçesine de eklenmesi bekleniyor.
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