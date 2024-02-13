Premier Lig'den, Manchester United kararı

Premier Lig Yönetim Kurulu, Jim Ratcliffe'nin Manchester United'ın %25'ini satın almasına onay verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.02.2024 - 19:15
Premier Lig'den, Manchester United kararı
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Geçtiğimiz aylarda Manchester United'ın, %25'ini satın alan Jim Ratcliffe'e, Premier Lig yönetim kurulundan onay çıktı.

Premier Lig Yönetim Kurulu yaptığı açıklamada Premier Lig Yönetim Kurulu, Jim Ratcliffe'nin Manchester United'ın %25'ini satın almasına ve kulübe 300 milyon dolarlık ek yatırım yapmasına onay verildiğini söyledi.

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Bu gelirin tamamının transfer bütçesine de eklenmesi bekleniyor.


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