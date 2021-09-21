Manchester Unitedlı Pogba'ya taraftardan büyük tepki
Maçın ardından M.Unitedlı Pogba ve West Ham United taraftarı arasında yaşananlar ise karşılaşmaya damga vurdu.
İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Manchester United, kendisi gibi ligin namağlup ekibi West Ham United'ı 89. dakikada attığı golle 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekip, 90+6'da penaltı atışından yararlanamadı.
Maçın ardından Pogba ve West Ham United taraftarı arasında yaşananlar ise karşılaşmaya damga vurdu.
Karşılaşmanın ardından tünele yönelen Pogba'nın bazı hareketleri, West Ham taraftarlarınca alaycı olarak algılandı. Fransız yıldızın tünele yaklaştığı esnada bir West Ham taraftarı, Pogba'ya bağırarak "O lanet çeneni kapat" ifadelerini kullandı. O andan sonra duraksayan Pogba, bir süre gülerek tribüne baktı ve Michael Carrick tarafından adeta çekiştirilerek olay yerinden uzaklaştırıldı.
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