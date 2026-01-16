Orta sahasını güçlendirmek için girişimlerini sürdüren Galatasaray, gözünü Serie A'ya çevirdi. İtalyan basınının iddialarına göre sarı kırmızılı takım gözünü Mandela Keita'ya çevirdi. Peki, Mandela Keita kimdir? Mandela Keita değeri ne kadar? Galatasaray Mandela Keita'yı mı transfer ediyor?

MANDELA KEITA KİMDİR?

Lamine Mandela Keita 10 Mayıs 2002 yılında Belçika'da doğdu. İtalyan Serie A kulübü Parma ve Belçika milli takımında defansif orta saha oyuncusu olarak oynayan Belçikalı profesyonel futbolcudur. Belçika'da doğan Keita, Gine kökenlidir.

MANDELA KEITA'NIN HAYATI VE KARİYERİ

Keita, OH Leuven formasıyla ilk maçına 21 Mart 2021'de Mechelen deplasmanında çıktı. 2022-23 kış transfer döneminde Keita, daha fazla oyun süresi bulması için 10 milyon Euro'luk bir satın alma opsiyonuyla Antwerp'e kiralandı.

Keita, 2024 yılında Antwerp'ten İtalya ekibi Parma'ya transfer oldu.

MANDELA KEITA'NIN DEĞERİ NE KADAR?

Mandela Keita'nın değeri sosyal medyada yer alan kaynaklara göre 12 milyon Euro olarak gözükmektedir.