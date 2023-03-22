Manisa BB'nin hedefi seriyi sürdürmek!
Manisa Büyükşehir Belediyespor iç sahadaki galibiyet serisini sürdürmek istiyor.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında 25 Mart Cumartesi günü Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i konuk edecek Manisa Büyükşehir Belediyespor'un kulüp başkanı Bora Çaylan, iç sahadaki galibiyet serilerine devam etmek istediklerini bildirdi.
Çaylan, yaptığı yazılı açıklamada, iç saha maçlarında taraftarın gücüne güvendiklerini belirtti.
Taraftar desteğinin takım için bir itici güç olduğuna işaret eden Çaylan, şunları kaydetti:
"Bu hafta sonu evimizde ağırlayacağımız Merkezefendi Belediyesi Basket'i de mağlup ederek evimizdeki galibiyet serimize devam etmek istiyoruz. Gerek savunmada gerekse de hücumda çok dengeli bir takım olduk. Takım kimyamız, yaptığımız dokunuşlar sonrasında artık tamamen oturdu. Basketbol seyirciyle güzel ve biz seyircimizden aldığımız güçle her takımı yenebilecek güçteyiz. Biz, taraftarlarımızı Ege derbisinde aramızda görmek istiyoruz ve bu heyecana ortak olmaları için Muradiye Spor Salonu'na davet ediyoruz."
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