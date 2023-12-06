Manisa Büyükşehir Belediyespor, evinde kaybetti!

Yayınlanma: 06.12.2023 - 21:21

Güncelleme: 06.12.2023 - 21:21

FIBA Erkekler Avrupa Kupası ikinci tur M Grubu ilk hafta maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Fransa ekibi BCM Gravelines Dunkerque'e 78-67 mağlup oldu.

Konuk ekip maça hızlı başladı, Hızlı hücumlarında bulduğu sayılarla maçın ilk 5 dakikasına 15-6 önde giren BCM Gravelines Dunkerque, Cornely ve Babb'ın etkili oyunuyla periyodu 21-16 önde tamamladı.

İkinci çeyreğin başlarında baskılı oyunuyla aradaki farkı kapatan Manisa Büyükşehir Belediyespor 15. dakikada beraberliği yakaladı: 25-25. Kalan dakikalarda rakibinin sayılarına Cruz ve Anderson ile karşılık veren yeşil-beyazlılar, soyunma odasına 36-35 geride gitti.

Üçüncü çeyreğin başında Nnoko'nun sayısına Cruz ve Duval'un hücumlarıyla cevap veren Manisa Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmada ilk kez öne geçti: 39-38. Yeşil-beyazlılar, istekli oyununu sürdürse de konuk ekipten Babb'ın 3 sayı çizgisinin gerisinde bulduğu yüksek isabetlerle üstünlüğünü koruyamadı. Kalan dakikaları çekişmeli geçen periyot, konuk ekibin 58-53 üstünlüğü ile sona erdi.

Final periyodunda baskını artıran BCM Gravelines Dunkerque, son 5 dakikasına 66-57 önde giren müsabakadan 78-67 galip ayrıldı.

Salon: Muradiye

Hakemler: Stylianos Simeonidis (Yunanistan), Ciprian Stoica (Romanya) Mladen Lucic (Karadağ)

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Duval 14, Cruz 19, Luther 2, Anderson 6, Terry 12, Dorukhan Engindeniz 6, Ayberk Olmaz 8, Mustafa Baki Görür, Ege Arar, Kaan Sarıaslan, Berkay Sinirlioğlu

BCM Gravelines Dunkerque: Fofana 7, Agee 2, Babb 22, Stockton 7, Nnoko 17, Clyburn 4, Chery 9, Cornely 10, Domon, Boumpoutou

1. Periyot: 16-21

Devre: 35-36

3. Periyot: 53-58