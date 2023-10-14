Manisa Büyükşehir Belediyespor evinde rahat kazandı

Yayınlanma: 14.10.2023 - 15:12

Güncelleme: 14.10.2023 - 15:12

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, Reeder Samsunspor'u 90-60 mağlup etti.

Müsabaka, her iki takımın karşılıklı sayılarıyla başladı. Daha sonra baskını arttıran Manisa Büyükşehir Belediyespor, dış atışlarda yakaladığı yüksek isabet oranıyla ilk 5 dakikasını 20-10 üstün geçtiği periyodu, Anderson ve Cruz'un etkili oyunuyla 27-18 önde bitirdi.

İkinci çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyespor, maçın 15. dakikasına 11 sayı farkla önde girmeyi başardı: 38-27. Kalan bölümde farkın kapanmasına izin vermeyen yeşil-beyazlılar, Cruz ve Mustafa Baki Görür'ün sayılarıyla soyunma odasına 46-34 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte de etkili oyununu sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyespor, boyalı alandan Terry, üç sayı çizgisinin gerisinden de Roberson'un kaydettiği basketlerle farkı 23 sayıya kadar çıkararak, periyodu 67-44 önde tamamladı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor, son periyotta da etkili savunmasının yanı sıra hızlı hücumlar ve dış atışlardan bulduğu sayılarla müsabakanın bitimine üç dakika kala farkı 35'e çıkardı: 86-51. Kalan bölümde üstün oyununu sürdüren ev sahibi ekip, karşılaşmadan 90-60 galip ayrıldı.

Salon: Muradiye

Hakemler: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Yiğit Gönültaş

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Russell 11, Cruz 10, Ayberk Olmaz 10, Anderson 12, Terry 17, Roberson 18, Berkay Sinirlioğlu, Tolga Kaan Birer 2, Mustafa Baki Görür 8, Dorukhan Engindeniz 2, Kaan Sarıaslan

Reeder Samsunspor: Muhammet Engin Kalkan, Crawford 14, Mooney 7, Konate 4, Göktuğ Baş 15, Eray Aydoğan, Mert Ali Sert, Levi 6, Henry 6, Muhammed Doğan Şenli 8, Tarık Sezgün, Arda Berk Kaya

1. Periyot: 27-18

Devre: 46-34

3. Periyot: 67-44