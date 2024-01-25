Manisa Büyükşehir ilk galibiyetini aldı
FIBA Erkekler Avrupa Kupası karşılaşmasında Manisa Büyükşehir Belediyespor deplasmanda BCM Gravelines Dunkerque'yi 80-73 yenerek ilk galibiyetini aldı.
Manisa Büyükşehir Belediyespor, Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası ikinci tur M Grubu 4. maçında Fransa'nın BCM Gravelines Dunkerque takımını deplasmanda 80-73 yendi.
Calais Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 17-16 önde geçen Manisa Büyükşehir Belediyespor, ikinci periyotta ise farkı koruyamadı ve devreye 44-34 geride girdi.
Üçüncü çeyrekte oyuna tekrar ortak olan Manisa ekibi, bu çeyrekte farkı 5 sayıya kadar düşürdü: 65- 60. Karşılaşmanın son çeyreğinde de etkili oyununu sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyespor karşılaşmayı 80-73 kazandı.
Grubunda ilk 3 maçını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediyespor, bu skorla ilk galibiyetini elde etti. Manisa ekibi 5. maçında Çekya'nın ERA Nymburk takımıyla 31 Ocak'ta karşılaşacak.
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