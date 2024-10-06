Manisa FK - Gençlerbirliği maçında eşine az rastlanır pozisyon
Trendyol 1. Lig'deki Manisa FK - Gençlerbirliği maçında sıra dışı bir pozisyon yaşandı. Manisa FK, kale çizgisinde kendi futbolcusuna çarpan top sonrası golden oldu.
Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Manisa FK, Gençlerbirliği'ni konuk etti.
19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı.
Ege ekibine galibiyeti getiren golü, 30. dakikada Mamadou Cissokho kaydetti.
EŞİNE AZ RASTLANACAK OLAY!
Öte yandan mücadelede eşine az rastlanacak bir olay yaşandı.
Dakikalar 46'yı gösterirken Manisa FK'dan Kwasi Okyere Wriedt'in içeri çevirdiği topta ceza sahası içinde Oğuz Gürbulak kaleye vuruşunu yaptı. Fakat ağlara doğru giden top, çizgi üzerinde bir başka Manisa FK'lı Efe Taylan Altunkara'ya çarptı ve ofsayt kararı verildi.
?? "Olabilecek en kötü yerde."— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) October 6, 2024
?? Manisa FK x Gençlerbirliği karşılaşmasında eşine az rastlanır bir pozisyon! #TrendyolBirinciLig #beINSPORTS pic.twitter.com/j6kb6Gy8uh
Etiketler: #Manisa FK #Gençlerbirliği #Trendyol 1. Lig
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