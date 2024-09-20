Manisa FK, Malatyaspor karşısında gol oldu yağdı!
Trendyol 1. Lig 6. hafta maçında Manisa FK, sahasında Yeni Malatyaspor'u 5-1 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig 6. hafta maçında Manisa FK, sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 5-1 kazandı.
Manisa FK'ye galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Efe Taylan Altunkara, 26 ve 66. dakikalarda Fofana, 40 ve 58. dakikalarda Osuji kaydetti.
Yeni Malatyaspor'un tek golü 17. dakikada Mehmet Taştan'dan geldi.
Konuk ekip Malatyaspor, ligdeki ilk golünü kaydetti. İlk hafta maça çıkmayan Murat Uçkun'un öğrencileri eksi 3 puanla son sırada yer alıyor.
Manisa FK ise bu sonuçla puanını 11'e çıkardı ve zirve takibini sürdürdü.
Ligin bir sonraki haftasında Manisa, Boluspor deplasmanına gidecek. Yeni Malatyaspor ise Amed SK'yi ağırlayacak.
Etiketler: #Trendyol 1. Lig #Manisa FK #yeni malatyaspor #Malatyaspor
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