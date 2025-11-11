Manisa FK, Taner Taşkın ile yollarını ayırdı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
11.11.2025 22:46:00
Manisa FK'de teknik direktör Taner Taşkın ile yollar ayrıldı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, teknik direktör Taner Taşkın ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Taşkın ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayrıldığı belirtilerek, "Yapılan ortak değerlendirmeler sonucunda, mevcut koşullar doğrultusunda bir değişimin Manisa Futbol Kulübü adına daha uygun olacağı yönünde karşılıklı görüş birliğine varılmıştır." denildi.

Manisa FK yönetimi, Taner Taşkın'a emeklerinden dolayı teşekkür ederek, kariyerinde başarılar diledi, kulübün hedefleri doğrultusunda da gerekli adımları atmaya kararlılıkla devam edeceği kaydedildi.

