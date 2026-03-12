Cumhuriyet Gazetesi Logo
Manuel Pellegrini, Sofyan Amrabat'ın son durumunu açıkladı!

Manuel Pellegrini, Sofyan Amrabat'ın son durumunu açıkladı!

12.03.2026 14:15:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Manuel Pellegrini, Sofyan Amrabat'ın son durumunu açıkladı!

Real Betis Teknik Direktörü Manuel Pellegrini, Sofyan Amrabat'ın sakatlık durumuyla ilgili son bilgileri paylaştı. Pellegrini, deneyimli futbolcunun kısa süre içinde kadroya geri dönebileceğini söyledi.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Real Betis deplasmanda Yunanistan ekibi Panathinaikos'la karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde soruları yanıtlayan Real Betis Teknik Direktörü Manuel Pellegrini, Fenerbahçe'den kiralık olarak takıma katılan Sofyan Amrabast'ın sakatlık durumu hakkında konuştu.

Pellegrini açıklamasında, "Amrabat önümüzdeki hafta kadroya dönebilir. Formunu yakalayabilmek için yedek takımla antrenman yapmaya devam ediyor. Ancak 90 dakika oynamaya hazır olması şu an için pek mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Amrabat, ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle ameliyat olmuş ve bir süredir formasında uzak kalmıştı. Deneyimli orta saha LaLiga'da son olarak 23 Kasım 2025'teki Girona maçında forma giymişti. Amrabat, bu süreçte Avrupa Ligi'ndeki 3 maçı da kaçırmıştı.

Fenerbahçe'den Real Betis'e kiralık olarak transfer olan Sofyan Amrabat, 11 maçta süre aldı. Amrabat, bu sezon Fenerbahçe formasıyla ise 6 maçta sahaya çıkıp 1 gol kaydetmişti.

İlgili Konular: #real betis #Sofyan Amrabat #Manuel Pellegrini

İlgili Haberler

Real Betis cephesinden resmi açıklama geldi... Fenerbahçe'ye Sofyan Amrabat müjdesi!
Real Betis cephesinden resmi açıklama geldi... Fenerbahçe'ye Sofyan Amrabat müjdesi! Fenerbahçe'nin Real Betis'e kiraladığı Sofyan Amrabat için LaLiga ekibinden açıklama geldi. Real Betis Başkanı Angel Haro, Sofyan Amrabat'ın geleceğiyle ilgili net konuştu.
Sofyan Amrabat'tan geleceği için açıklama!
Sofyan Amrabat'tan geleceği için açıklama! Fenerbahçe'den Real Betis'e kiralık olarak transfer olan 29 yaşındaki Faslı orta saha Sofyan Amrabat, geleceği hakkında konuştu.
Fenerbahçe'nin transferine Sofyan Amrabat engeli!
Fenerbahçe'nin transferine Sofyan Amrabat engeli! Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin Utrecht'te forma giyen ve El Karouani transferinde sürpriz bir engelle karşılaştığı iddia edildi.