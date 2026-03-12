Manuel Pellegrini, Sofyan Amrabat'ın son durumunu açıkladı!

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Real Betis deplasmanda Yunanistan ekibi Panathinaikos'la karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde soruları yanıtlayan Real Betis Teknik Direktörü Manuel Pellegrini, Fenerbahçe'den kiralık olarak takıma katılan Sofyan Amrabast'ın sakatlık durumu hakkında konuştu.

Pellegrini açıklamasında, "Amrabat önümüzdeki hafta kadroya dönebilir. Formunu yakalayabilmek için yedek takımla antrenman yapmaya devam ediyor. Ancak 90 dakika oynamaya hazır olması şu an için pek mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Amrabat, ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle ameliyat olmuş ve bir süredir formasında uzak kalmıştı. Deneyimli orta saha LaLiga'da son olarak 23 Kasım 2025'teki Girona maçında forma giymişti. Amrabat, bu süreçte Avrupa Ligi'ndeki 3 maçı da kaçırmıştı.

Fenerbahçe'den Real Betis'e kiralık olarak transfer olan Sofyan Amrabat, 11 maçta süre aldı. Amrabat, bu sezon Fenerbahçe formasıyla ise 6 maçta sahaya çıkıp 1 gol kaydetmişti.