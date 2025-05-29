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Maradona'nın ölümüne ilişkin davada flaş karar!

Maradona'nın ölümüne ilişkin davada flaş karar!

29.05.2025 22:36:00
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Haber Merkezi
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Maradona'nın ölümüne ilişkin davada flaş karar!

Arjantinli efsane futbolcu Diego Maradona'nın ölümüne ilişkin dava mahkemece usulsüzlük nedeniyle iptal edildi.

Arjantinli efsane futbolcu Diego Maradona'nın ölümüne ilişkin dava mahkemece usulsüzlük nedeniyle iptal edildi. Davaya bakan hakim Julieta Makintach'ın yargı süreci devam ederken "Justicia Divina" (İlahi Adalet) isimli bir belgeselde yer alması, tarafsızlık ilkesinin ihlali olarak değerlendirilerek dava sürecinin geçersiz sayılmasına neden oldu.

Mahkeme Başkanı Maximiliano Savarino, yaptığı açıklamada Makintach'ın davranışlarının yargı sürecine zarar verdiğini belirterek, davanın yeni bir heyetle yeniden görülmesi gerektiğini ifade etti.

Bu karar, savcılar, mağdur yakınları ve savunma avukatları tarafından da desteklendi. Yerel basına göre mahkemenin iptal kararı, Maradona'nın ailesi ve kamuoyunda hayal kırıklığına yol açtı.

Maradona'nın kızları Dalma ve Giannina duruşma salonunda gözyaşlarına boğulurken, eski kız arkadaşı Veronica Ojeda adalet arayışından vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

Dalma Maradona yaptığı açıklamada, "Bir kişinin sorumluluğu nedeniyle duruşmanın iki ay ertelenmesi çok üzücü. Bu tamamen adaletsizlik. Burada tartışılan konu, bir belgesel çekmenin yasal olup olmadığı değil, bir yargıcın mahkeme sürecinde buna izin vermiş olmasıdır." dedi.

MARADONA'NIN ÖLÜMÜ

Futbol tarihinin en iyi oyuncuları arasında yer alan Maradona, 25 Kasım 2020'de Arjantin'in Buenos Aires eyaletine bağlı Tigre kentinde "kronik kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödemi" nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Maradona'nın ölümünün ardından soruşturma açılmış, aralarında Maradona'nın beyin cerrahı Leopoldo Luque ve psikiyatristi Agustina Cosachov'un da bulunduğu 7 şüpheli, efsane futbolcunun ölümüne sebebiyet vermekle suçlanmıştı.

İlgili Konular: #dava #Arjantin #Diego Armando Maradona

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