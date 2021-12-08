Maradona’nın 10 nadir hatırasından oluşan NFT koleksiyonu geliyor
Geçtiğimiz yıl yaşamını yitiren Arjantinli futbol efsanesi Diego Armando Maradona’nın 10 nadir hatırasından oluşan bir NFT koleksiyonu piyasaya sürülecek.
Taraftarların sporla ilgili NFT koleksiyonlarını satın almalarına olanak sağlayan EX Sports şirketi tarafından yapılan açıklamada Diego Armando Maradona’nın 10 nadir hatırasından oluşan koleksiyonun kısa bir süre içerisinde piyasaya süreceğini duyurdu. NFT koleksiyonunda, Maradona’nın yıpranmış Napoli forması, Napoli ve Spartak Moskova arasındaki futbol maçında kullanılan bir top ve kaptanlık bandı yer alıyor.
Donanımhaber'in haberine, Maradona’nın isim ve kullanım hakları Maradona’nın eski menajeri ve yakın arkadaşı Stefano Ceci tarafından yetkilendirildi. Önde gelen futbol koleksiyonerlerinden biri olan Planet Soccerasure tarafından resmi olarak onaylandı.
EX Sports ortaklığında geliştirilecek koleksiyonla birlikte Maradona’nın geride bıraktığı hatıraları, hayranları tarafından anlamlandırılacak. EX Sports CEO’su Toli Makris konuyla ilgili şunları kaydetti:
"Blockchain teknolojisi daha çok insanla etkileşime geçmekle alakalı. Bu NFT koleksiyonu, bunu nasıl başarabileceğimizin en güzel örneklerinden biri."
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