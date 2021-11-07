Maratonda gözler Kılıçdaroğlu, Akşener ve İmamoğlu'ndaydı!

07 Kasım 2021 Pazar, 12:51

43. N Kolay İstanbul Maratonu, Millet ititakı'nın gövde gösterisine döndü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kıçıldaroğlu, İPİ Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İYİP İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu katılırken, Kemal Kıçıldaroğlu, Akşener ve İmamoğlu, yaklaşık 3 kilometrelik Altunizade-Ortaköy arasındaki mesafeyi hızlı tempoda tamamladı. Köprü girişinde 2 kez duran ve medyanın fotoğraf çekme ricasını kırmayan kafilede iki genel başkan ve İmamoğlu sık sık sohbet etti. Grubun ne kadar yürüyeceği konusu gündeme geldiğinde Ekrem İmamoğlu'nun, "Köprü güzel İstanbul'un sembolüdür, geçmeden olmaz" sözü esprilere neden oldu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Yolumuzdan dönmek yok" esprisine, Meral Akşener de "Beraberce bu köprüyü geçeceğiz" yanıtını verdi. İzdiham nedeniyle zaman zaman koşar adım yürüyen kalan iki genel başkan ve İBB Başkanı'na Kadıköy Belediye Başkanı Şerdıl Dara Odabaşı, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, CHP Mİlletvekilleri Mansur Yüksel Kılınç, Mahmut Tanal CHP PM üyesi Eren Erdem, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlı Aka, CHP ve İYİP meclis üyeleri de eşlik etti.

Maratonda liderlerin göğüs numaraları da mesaj içeriyordu. Kemal Kılıçdaroğlu 1923, Meral Akşener 2023, Ekrem İmamoğlu 34 göğüs numarası ile yarışa katıldı. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdıl Dara Odabaşı Atatürk'ün doğum yılı olan 1881'i tercih ederken Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat 1903'ü seçti.

Yurttaşlar, Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Akşener'e büyük sevgi gösterisinde bulundu. Kimi zaman, "Her şey çok güzel oldu" diye tempo tutan yurttaşlar, "Halkın umudu Kılıçdaroğlu" sloganı da attı.

KÜRSÜ YABANCILARIN

N Kolay 43. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Ugandalı atlet Victor Kiplangat, kadınlarda ise Kenyalı atlet Sheila Jerotich kazandı.

Dünyanın kıtalar arası koşulan tek maratonu N Kolay 43. İstanbul Maratonu, 43. kez gerçekleşti. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden, Anadolu Yakası’nda başlayan yarış, Sultanahmet Meydanı’nda son buldu. 42,195 kilometrelik parkuru erkeklerde 2:10:18’lik derecesiyle Ugandalı atlet Victor Kiplangat kazanarak kariyerinin ilk maraton birinciliğini elde ederken; 2:10:23 ile Kenyalı atlet Robert Kipkemboi ikinci, 2:10:25 ile Ugandalı Solomon Mutai üçüncü oldu. Kadınlarda 2:24:15’lik derecesiyle Kenyalı atlet Sheila Jerotich birinci olurken; 2.24.21 ile Kenyalı atlet Jackline Chepngeno ikinci, 2:24:45 ile Etiyopyalı Ayantu Abdi ise üçüncü oldu.

N Kolay 43. İstanbul Maratonu'nda mücadele eden milli atlet Hüseyin Can, 36 yıldır kırılamayan rekoru kırdı. Maratonu 2:16.02'lik derece ile bitiren milli atlet Hüseyin Can, 1985'ten beri kırılamayan 23 yaş altı Türkiye rekorunu sahibi oldu.





