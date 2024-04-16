Maratonİzmir için geri sayım başladı

Yayınlanma: 16.04.2024 - 11:13

Güncelleme: 16.04.2024 - 11:13

izmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve Dünya Atletizm Federasyonu tarafından Road Race Label (Uluslararası Yol Koşusu Sertifikası) verilen Uluslararası İzmir Maratonu (Maratonİzmir) 21 Nisan Pazar günü start alacak.

Saat 08.00’de Şair Eşref Bulvarı’ndaki eski İZFAŞ Genel Müdürlüğü binasının önünden başlayacak koşuda atletler, 42 kilometrelik yarışta Alsancak üzerinden Karşıyaka’ya ulaşacak ve Bostanlı İskelesi’ne gelmeden dönecek. Aynı parkurdan bu kez Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinden İnciraltı’na varacak sporcular, Marina İzmir’den dönerek başlangıç noktasında yarışı tamamlayacak. Yarışta 38 farklı ülkeden toplam 600 sporcu mücadele edecek.

Maratonİzmir kapsamındaki 10 kilometrelik yarışın startı da aynı gün ve aynı noktadan saat 07.00’de verilecek. Atletler, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerindeki Köprü Tramvay durağından dönerek, Fuar Kültürpark eski İZFAŞ binası karşı şeridinde yarışı tamamlayacak. 10 kilometrelik halka açık yarışta 5 bin sporcu start alacak. Toplam 5 bin 600 sporcu ile koşulacak maratona katılacaklar kitlerini 18-19 Nisan tarihlerinde Kültürpark içerisindeki kapalı tenis kortundan teslim alabilecek. Sponsor ve spor firmaları ile oluşturulan etkinlik alanında kurulacak çeşitli stantlar ile firma etkileşimleri sağlanacak, spor aktiviteleri ve söyleşiler ile spor dolu üç gün geçirilecek.

2021'DE REKOR GELDİ

Geleneksel hale getirilen organizasyonda 2021 yılında 2:09:35'lik derece ile Tsegaye Getachew Türkiye rekorunu kırdı ve Maratonİzmir, Türkiye’de koşulan en hızlı parkur unvanını aldı. Maratonİzmir bu rekor ile 2021 yılı World Atlethics Dünya Sıralaması’na 20'nci sırada girdi. 2022’de ise 2:09:27’lik müthiş bir derece ile Kenyalı ünlü atlet Lanny Rutto rekoru daha da geliştirmeyi başardı.

ERSUN YANAL VE AVCI DA KATILACAK

Her yıl renkli görüntülere sahne olan Maratonİzmir'e Ersun Yanal Vakfı'nı kurarak Türkiye'de öncü bir hareket başlatan A Milli Takım, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un eski teknik direktörü Ersun Yanal ile Ocean 7'da (Okyanus Yedilisi) dört kanalı yüzerek geçmeyi başaran ilk ve tek Türk kadını İzmirli Bengisu Avcı da yerlerini alacak. Bengisu Avcı, Sağlıkta Kalite Derneği'nin (SAĞKAL) İzmir Eczacı Odası ile birlikte düzenlediği Hayat Kurtaran Bileklikler kampanyası için koşacak. Dev organizasyona yine farklı koşu takımları farklı sosyal mesajlarla katılacak.