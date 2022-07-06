Marcao transferinde Sevilla'nın bir adım öne geçtiği iddiası

06 Temmuz 2022 Çarşamba, 09:04

Galatasaray’da hareketli saatler yaşanıyor. Marcao’yu isteyen Sevilla Kulübü’nün yetkilileri, İstanbul’a gelerek sarı kırmızılılarla görüşme yaptı.

Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre, Brezilyalı savunmacı da gitmek isterken, İspanyol ekibi son olarak önerisini 10 milyon Euro’dan 12 milyon Euro’ya yükseltti.

TEKLİF YÜKSELDİ

Sarı-kırmızılıların, Sevilla’nın teklifini biraz daha yükseltmesi durumunda futbolcuyu göndermeye sıcak bakacağı belirtildi. Bununla beraber Zenit Kulübü de bonuslarla beraber 15 milyon Euro’ya çıktı.

Rus ekibi, "15 milyon Euro vermeye hazırız" dedi. Bu öneri Marcao'ya soruldu ancak yıldız futbolcu, "Ben Sevilla ile anlaştım. Zenit'e gitmem" yanıtını verdi.

Bunun üzerine Rus kulübüyle pazarlıklar başlamadan bitti. Sevilla ile bir görüşme daha yapılması ve 13-14 milyon Euro'ya el sıkışılması bekleniyor.