Galatasaray'da satış izni çıkmayan tek isim!

05 Temmuz 2022 Salı, 10:27

Süper Lig’de yeni sezon öncesi şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için harekete geçen Galatasaray, kadro mühendisliğini iyi kurmak istiyor. Gelecek ve gidecek oyuncular konusunda sıfır hata yapılması talimatı veren Başkan Dursun Özbek’in, genç ve başarıya aç isimlerin kadroda olması gerektiği görüşünde olduğu kaydedildi.

Mali sorunlar nedeniyle transferde ince eleyip sık dokuyan sarı-kırmızılılarda değerini bulan oyuncuların satılmasına yeşil ışık yakıldı. Satışı konusunda sıcak saatler yaşanan Marcao’nun yanı sıra bonservis getirisi elde edilebilecek diğer oyuncular için de tekliflere açık olunduğu öğrenildi. Habertürk'ün haberine göre sarı-kırmızılıların kadrosunda bulunan sadece 1 oyuncu için gelebilecek tüm tekliflere kapılar kapatıldı.

SATIŞINA ONAY ÇIKMAYACAK

Geçen yıl kiralık olarak gittiği Adana Demirspor’da iyi bir performans sergileyen Yunus Akgün’den bu sezon büyük beklentiler içinde olan sarı-kırmızılı yönetimin, 22 yaşındaki futbolcunun satışını kesinlikle onaylamayacakları ifade edildi.

Menajerler aracılığıyla 5-6 milyon Euro civarında tekliflerle nabzı yoklanan Galatasaray yönetiminin, genç yeteceği en azından bu dönemde satmak istemedikleri bildirildi. Yunus’un bu sezon göstereceği performansla birlikte gelecek dönemlerde fiyatını 2-3 kat artıracağını bilen Özbek yönetiminin, takımdaki her oyuncunun değerini bulması halinde satılabileceği ancak Yunus’un istisna olduğu kaydedildi.

EN AZ BİR FORVET İLE YOL AYRIMI

Teknik direktör Okan Buruk’un forvet takviyesi istemesiyle harekete geçen Sarı-Kırmızılı yönetim, kadrodaki santrforlardan en az biriyle yolları ayırma kararı aldı.

İlerleyen yaşı nedeniyle etkili performans alınıp alınamayacağı konusunda şüpheler bulunan Bafetimbi Gomis'in yanı sıra ciddi bir sakatlıktan dönen ve istenen performansı bir türlü gösteremeyen Mbaye Diagne arasında kalan Galatasaray’da Okan hocanın kamp raporunun bekleneceği ifade edildi.

7 Temmuz itibariyle Avusturya’da kamp çalışmalarına başlayacak ve 19 Temmuz’da yurda dönecek olan sarı-kırmızılı takımda, Buruk’un vereceği rapor hangi oyuncunun tercih edileceğini gösterecek.