Marcelo, Real Madrid'den ayrıldığını açıkladı
UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan İspanyol ekip Real Madrid'de yol ayrımı yaşandı. Uzun yıllardır İspanyol ekibin formasını giyen Brezilyalı yıldız Marcelo, takımdan ayrıldığını duyurdu.
Real Madrid'in kaptanı Marcelo Vieira, 16 sezondur formasını giydiği takımından ayrıldığını açıkladı.
Real Madrid'in, Şampiyonlar Ligi kupası kutlamalarının yapıldığı Santiago Bernabeu Stadı'nda taraftarlara seslenen Marcelo, "Hayatımın en mükemmel anı. Dünyanın en iyi kulübünde, burada bir dönemi bitiriyorum. Bugün üzüntülü değil, neşeli bir gün çünkü bir kez daha dünyanın en büyük turnuvasını kazandık. Kendimle ve ailemle büyük gurur duyuyorum. Birlikte çok fazla sihirli gece yaşadık. Size bir şey söyleyeceğim. Madrid'in geleceği gençlerle çok iyi" dedi.
Taraftarlar ve futbolcu arkadaşları tarafından uzun süre alkışlanan 34 yaşındaki Marcelo, göz yaşlarına hakim olamadı.
MODRIC MÜJDEYİ VERDİ
Real Madrid'de 2006-2007 sezonundan bu yana forma giyen Brezilyalı defans oyuncusu Marcelo, 25 kupa ile İspanyol kulübünün tarihinde en fazla kupa kazanan futbolcu oldu.
Diğer yandan Real Madrid'in Hırvat futbolcusu 36 yaşındaki Luka Modric ise taraftarlara "Gelecek sezon görüşmek üzere" diyerek takımda kalacağının işaretini verdi.
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