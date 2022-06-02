Marcelo ve Gareth Bale'den sonra Isco da Real Madrid'e veda etti
İspanya'nın Real Madrid kulübünde uzun dönemdir forma giyen futbolculardan Marcelo ve Gareth Bale'in ardından "Isco" lakaplı Francisco Alarcon da takımdan ayrıldı.
İspanya Ligi ekibi Real Madrid, yıldız oyuncularına veda etmeye devam ediyor.
Real Madrid'den yapılan yazılı açıklamada, 9 sezondur takımda olan 21 yaşındaki Isco'nun ayrılması kararının karşılıklı olarak alındığı duyuruldu. Madrid'de oynadığı dönemde kazanılan 19 kupada payı olan Isco'nun taraftarların ve kulübün her zaman hafızasında yer alacağı belirtilerek, "unutulmaz anlar yaşatan İspanyol futbolcuya bundan sonraki kariyerinde başarı dilekleri" sunuldu.
Orta sahada oynayan Isco, Real Madrid formasıyla çıktığı 353 maçta 53 gol attı.
Real Madrid, Bale'in de takımdan ayrıldığını bugün yaptığı yazılı açıklamayla duyururken, 16 yıldır bu formayı giyen kaptan Marcelo ise Şampiyonlar Ligi kupası kutlamaları sırasında taraftarlara veda etmişti.
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