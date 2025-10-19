Cumhuriyet Gazetesi Logo
Marco Asensio'dan İsmail Yüksek açıklaması!

19.10.2025 22:47:00
Cumhuriyet Spor
Süper Lig'in 9. haftasında kendi sahasında ağırladığı Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de İspanyol oyuncu Marco Asensio, maçın ardından görüşlerini aktardı.

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Asensio, galibiyetten duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Öncelikle çok mutluyum. Her şeyden önce galibiyetten dolayı mutluyum. Aldığımız 3 puan önemliydi. Bu ligde kolay maç yok, farkındayız. Taraftarlarımız önünde galip gelmek önemliydi, mutluyuz. Umarım attığım gol, gelecekte diğer gollerimi getirir" ifadelerini kullandı.

İSMAİL YÜKSEK AÇIKLAMASI

Takımın hedeflerinden bahseden İspanyol futbolcu, "Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Amacımız, Fenerbahçe'yi hak ettiği noktaya getirebilmek. Ben de katkı sağlamak, en iyimi göstermek istiyorum. Kariyerim açısından Fenerbahçe'de başarılı olmak çok önemli. Hedefimiz lig şampiyonluğu, Fenerbahçe'nin hak ettiği şey bu" diye konuştu.

Takım arkadaşlarının performansına da değinen Asensio, "İsmail iyi bir maç çıkardı. Sadece İsmail özelinde değil, kolektif olarak gelişmeye devam edeceğiz. Defansif ve ofansif olarak takım halinde yapmamız gerekenleri yapmalıyız. Herkesin amacı Fenerbahçe'yi iyi noktaya getirmek. Bunun için çok çalışacağız ve çok iyi yerlere geleceğiz" dedi.

