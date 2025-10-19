Fenerbahçe Kadıköy'de iki golle güldü: Fenerbahçe 2-1 Fatih Karagümrük

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti.

Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 2-1'lik skorla kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 23. dakikada penaltıdan Anderson Talisca ile 41. dakikada Marco Asensio kaydetti.

Karagümrük'ün tek golünü ise dakika 59'da Serginho kaydetti.

Karagümrük'te Jure Balkovec 21 ve 83. dakikalarda gördüğü sarı kartlar sonucu kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

FENERBAH ÇE VAR SONRASI PENALTI KAZANDI

Fenerbahçe'nin 19. dakikada sağ kanattan gelişen atağında çaprazda buluştuğu topla içeri sokulan Nene, şık hareketlerle kale alanına sokulduğu sırada Balkovec'le girdiği mücadele sonucu yerde kaldı. Fenerbahçe cephesi bu pozisyonda penaltı bekledi ancak oyun devam etti.

Hakem Ali Şansalan, VAR'dan gelen tavsiye üzerine Nene ile Balkovec arasındaki mücadeleyi tekrar izlemek üzere saha kenarındaki monitörün başına gitti.

Pozisyonu tekrar izleyen hakem Ali Şansalan, Balkovec'in ceza alanı içinde kayarak topa müdahale etmek isterken sol ayağıyla Nene'nin sol ayağına doğru müdahalede bulunduğunu belirledi ve penaltı noktasını gösterdi.

ASENSIO BİR İLKİ YAŞADI

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, 41. dakikada attığı golle ilk kez taraftarı önünde gol sevinci yaşadı.

Marco Asensio'nun Fenerbahçe formasıyla attığı 2 lig golünün de asistini Kerem Aktürkoğlu yaptı.

8 KARŞILAŞMA FENERBAH ÇE'N İN 2-1'LİK ÜSTÜNLÜ Ğ Ü İLE SONU ÇLANDI

Fenerbahçe ve Karagümrük 17. kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 8'i sarı lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bu galibiyetin ardından Fenerbahçe, puanını 19 yaptı. Fatih Karagümrük, 3 puanda kaldı.

Trendyol Süper Lig'in gelecek haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanına gidecek. Fatih Karagümrük, Kayserispor'u ağırlayacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Tarık, Levent, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Alvarez, İsmail, Nene, Asensio, Talisca, Kerem.

Fatih Karagümrük: Grbic, Roco, Kranevitter, Atakan, Johnson, Fofana, Tiago, Larsson, Balkovec, Serginho, Anıl.

Karşılaşmadan önemli anlar | Fenerbahçe 2-1 Fatih Karagümrük

90' SARI KART | Fenerbahçe'de Tarık Çetin itirazları sonrası sarı kart gördü.

90' Karşılaşmanın ikinci yarısına 8 dakika ilave edildi.

83' KIRMIZI KART | Fatih Karagümrük'te Balkovec ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

78' Fenerbahçe'de Kerem ile Nene oyundan çıkarken Szymanski ile Oğuz dahil oldu.

74' Karagümrük'te Ahmet Sivri ceza sahası dışı cepheden çok sert vurdu! Top bu sefer direkten döndü.

73' Ahmet Sivri ceza sahası dışı sol çaprazdan yerden seken sert bir şut çekti. Tarık Çetin'in kurtardığı top Tiago Çukur'un önüne düştü. Tiago gelişine sert vurdu top dışarı gitti. Karar korner.

72' Karagümrük'te Larsson ve Serginho kenara gelirken Ahmet Sivri ve Tarık Buğra oyunda.

71' Fred kalktı, maç kaldığı yerden devam ediyor.

70' Fenerbahçe'de Fred başına aldığı darbe sonrası yerde kaldı. Hakem maçı durdurdu. Sağlık ekipleri sahada.

64' Fenerbahçe'de Talisca ile Alvarez oyundan çıkarken En-Nesyri ile Fred dahil oldu.

61' Karagümrük'te Kranevitter ve Johnson oyundan çıkarken Tresor Doh ve Berkay Özcan oyunda.

59' Serginho ceza sahasının hemen içi sağ çaprazından topa çok sert vurdu ve ağları havalandırdı. Kaleci Tarık Çetin bu topa bir şey yapamadı.

59' GOL | Serginho farkı bire indiren golü kaydetti.

55' SARI KART | Karagümrük'te Anıl Yiğit sarı kart gördü.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' SARI KART | Karagümrük'te Roco sarı kart gördü.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 3 dakika ilave edildi.

45' SARI KART | Fenerbahçe'de Nene sarı kart gördü.

41' GOL | Asensio farkı ikiye çıkaran golü kaydetti.

30' Sol kanatta Kerem Aktürkoğlu topu ceza sahasındaki Nene'ye göndermek istedi. Karagümrük savunması son anda kademeye girdi.

23' GOL | Talisca'nın penaltıdan attığı gol ile Fenerbahçe öne geçti.

22' SARI KART | Karagümrük'te Balkovec penaltıdaki müdahalesi sebebiyle sarı kart gördü.

22' PENALTI | Hakem Ali Şansalan pozisyonu izledi ve penaltı kararını verdi.

22' Hakem Ali Şansalan'a izleme tavsiyesi geldi. VAR monitörüne gidiyor.

19' Fenerbahçe'de Nene, ceza sahası içinde iki rakibini geçtikten sonra üçüncüyü denerken yerde kaldı ve penaltı bekledi. Hakem penaltı yok dedi. Top kornere çıktı.

12' SARI KART | Kulübeler arası yaşanan gerginliğin ardından Karagümrük Teknik Direktörü Marcel Licka sarı kart gördü.

11' SARI KART | Maçın hakemi Ali Şansalan avantaja bıraktığı pozisyonun devamında Karagümrük'ten Atakan'a Levent Mercan'a sert müdahalesi sonrası sarı kart gösterdi.

9' Karagümrük'te sağ kanattan Atakan ortasını yaptı. Tiago Çukur'un etkisiz lafa vuruşu kaleci Tarık'ta kaldı.

8' Karagümrük beklenilenin aksine açık bir oyunu tercih ediyor. Konuk ekip direkt paslarla hızlı çıkmaya çalışıyor.

3' Orta alanın sağ iç kısmına Çağlar, Fofana'yı yere düşürdü. Hakem faulu verdi ancak kartına başvurmadı. Karagümrüklü oyuncular atağa çıktıklarını dile getirerek kart itirazında bulundu.

2' Fenerbahçe'de Dorgeles Nene sağ çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Grbic ayaklarıyla topu çıkardı.

1' Karşılaşmada ilk yarı başladı.