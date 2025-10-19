Domenico Tedesco'dan galibiyet açıklaması: '6-7 gol atabilirdik'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, sahalarında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Tedesco'nun açıklamaları şu şekilde:

"Takım ilk yarıda harika bir performans sergiledi. Tek eksik olan şey golleri atamamış olmamızdı. 6-7 gol atabilirdik, abartmıyorum. Böyle olsaydı insanlar daha mutlu olurdu. Bu tür maçları erken koparamazsanız, rakibin kaybedecek bir şeyi olmuyor. Sonrasında oyunda fizikselliği artırdılar. Uzun top oynadılar. 2-1 sonrası sadece fiziksel olarak değil taktiksel olarak da düşüş yaşadı takım."

"HER TEKNİK DİREKT ÖR ÇÖZÜM BULMAK ZORUNDADIR"

"Her teknik direktör problem varsa çözüm bulmak zorundadır. Çözüm için bir şeyler denemiyorsanız yeterince iyi değilsinizdir."

"İlk 11'de 6-7 stabil oyuncumuz var. Milan, Jayden, Asensio, Kerem sık oynuyor; Nene çok süre alıyor. 6-7 tane böyle oyuncumuz var. Ederson da umarım en kısa sürede hazır olur. Bu şekilde temel olacak 6-7 oyuncumuz var. Etrafında da çok iyi oyuncular var."

"OTOMAT İKLEŞTİRME SAĞLAMAK İSTİYORUZ"

"Biz oyunculara güven ve istikrar sağlamak istiyoruz. Otomatikleştirme sağlamak istiyoruz. Bunu ya antrenmanlarla ya maç maç sağlayabilirsiniz."

"Takımı tanıyacak vaktim olmadan Trabzonspor maçına çıktık ve kazandık. Mental olarak çalışmaya iştahlı bir takım vardı. Fenerbahçe için oynamak kolay değil ama bizler doğru oyunculara sahibiz. Elimizdeki oyuncuların Fenerbahçe'de oynamayı kaldırabiliyor olması lazım."

"BEN GALATASARAY'A BAKMIYORUM"

"Geçmişte ne oldu bilmiyorum. Ben Galatasaray'a bakmıyorum. Kendi takımına odaklanıyorum. Pazar günleri akşam maçları oynuyoruz. Düşünecek vakitlerimiz oluyor ama Galatasaray'ı değil, kendi takımımı düşünüyorum. Oyuncularım da öyle... Geri kalanlar umrumda değil."

"Her maçı kazanmak istiyoruz. Bazen 'bir sonraki maç önemli' diyor insanlar, problem yok. Bizim de her sabah kalktığımızda tek amacımız çalışmak ve kazanmak."

TEDESCO'DAN TRANSFER A ÇIKLAMASI

-"Yönetim devre arasında transfer yapacağını açıkladı. Siz transfer komitesiyle konuştunuz mu?"

Domenico Tedesco: "Şu anda bunu konuşmak için çok erken. 3-4 günde bir maç oynuyoruz. Buna odaklanmış durumdayım tamamen. Yarından itibaren Stuttgart'a hazırlanacağız. Onları zaten analiz ettik. O maça odaklanacağız. Çok önemli bir maç. Bizim yapmamız gereken şu ana odaklanmak. Benim bunu düşünecek kadar boş vaktim hiç olmadı. Kulübümüzde bu hazırlıklar için yeteri kadar insan çalışıyor. Benim gerçekten hiç vaktim yok. Vakti gelince onlarla konuşuruz. Elimde olan takımdan da çok mutluyum. Bu da çok önemli."