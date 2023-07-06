Yayınlanma: 06.07.2023 - 12:14

Güncelleme: 06.07.2023 - 12:14

Hafsanur Sancaktutan, Kerem Bürsin ile birlikte Ya Çok Seversen dizisiyle ekranlara geri dönüyor. İzleyiciler, Hafsanur Sancaktutan'ın kim olduğunu, nereli, kaç yaşında ve hangi dizilerde rol aldığını merak ediyor. Peki, Hafsanur Sancaktutan kimdir, nereli, kaç yaşında? Hafsanur Sancaktutan hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte ayrıntılar...

HAFSANUR SANCAKTUTAN KİMDİR?

Hafsanur Sancaktutan, 20 Mart 2000'de İstanbul'da doğdu. Baba tarafından aslen Rizelidir. Küçük yaşta oyunculuk ve tiyatro ile ilgilenmeye başladı. Yer aldığı tiyatro oyunlarında çeşitli kategorilerde ödül aldı. 2018-2019 yılları arasında Gülperi adlı dizide "Fidan" karakterini canlandırdı.

2019 yılında Aşk Ağlatır adlı dizide "Ada Meryem Varlı" karakterini canlandırdı. 2021 yılında ise Son Yaz adlı dizide "Yağmur Kara" karakterini canlandırdı. Dizi bittikten sonra birçok reklam filminde rol aldı, gençlik uygulaması Bana Bak'ın reklam yüzü oldu. 2022 yılında Dünyayla Benim Aramda adlı dizide "Sinem" karakterini canlandırdı.

HAFSANUR SANCAKTUTAN HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI?

2018-2019 Gülperi - Fidan Taşkan

2019 Aşk Ağlatır - Ada Meryem Varlı

2021 Son Yaz - Yağmur Kara

2022 Darmaduman - Derin

2023- Ya Çok Seversen - Leyla Köksal

HAFSANUR SANCAKTUTAN ÖDÜLLERİ

2015 Rotary Kulübü Ödülleri - En İyi Kadın Oyuncu

2015 14. PAM Ödülleri - Övgüye Değer Oyuncu

2015 İstek Okulları - En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

2016 Terakki Vakfı Okulları - Övgüye Değer Oyuncu

2021 9. TV Yıldızları Ayaklı Gazete Ödülleri - Yılın Yükselen Yıldızı

2021 İTÜ İşletme Mühendisliği Kulübü - Yılın Çıkış Yapan Yeteneği

2023 9. Elle Stil Ödülleri - Yılın Stil Keşfi