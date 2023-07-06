Hafsanur Sancaktutan kimdir, nereli, kaç yaşında? Hafsanur Sancaktutan hangi dizi ve filmlerde rol aldı?
Hafsanur Sancaktutan'ın hayatı ve kariyeri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Hafsanur Sancaktutan kimdir, nereli, kaç yaşında? Hafsanur Sancaktutan hangi dizi ve filmlerde rol aldı?
Hafsanur Sancaktutan, Kerem Bürsin ile birlikte Ya Çok Seversen dizisiyle ekranlara geri dönüyor. İzleyiciler, Hafsanur Sancaktutan'ın kim olduğunu, nereli, kaç yaşında ve hangi dizilerde rol aldığını merak ediyor. Peki, Hafsanur Sancaktutan kimdir, nereli, kaç yaşında? Hafsanur Sancaktutan hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte ayrıntılar...
HAFSANUR SANCAKTUTAN KİMDİR?
Hafsanur Sancaktutan, 20 Mart 2000'de İstanbul'da doğdu. Baba tarafından aslen Rizelidir. Küçük yaşta oyunculuk ve tiyatro ile ilgilenmeye başladı. Yer aldığı tiyatro oyunlarında çeşitli kategorilerde ödül aldı. 2018-2019 yılları arasında Gülperi adlı dizide "Fidan" karakterini canlandırdı.
2019 yılında Aşk Ağlatır adlı dizide "Ada Meryem Varlı" karakterini canlandırdı. 2021 yılında ise Son Yaz adlı dizide "Yağmur Kara" karakterini canlandırdı. Dizi bittikten sonra birçok reklam filminde rol aldı, gençlik uygulaması Bana Bak'ın reklam yüzü oldu. 2022 yılında Dünyayla Benim Aramda adlı dizide "Sinem" karakterini canlandırdı.
HAFSANUR SANCAKTUTAN HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI?
2018-2019 Gülperi - Fidan Taşkan
2019 Aşk Ağlatır - Ada Meryem Varlı
2021 Son Yaz - Yağmur Kara
2022 Darmaduman - Derin
2023- Ya Çok Seversen - Leyla Köksal
HAFSANUR SANCAKTUTAN ÖDÜLLERİ
2015 Rotary Kulübü Ödülleri - En İyi Kadın Oyuncu
2015 14. PAM Ödülleri - Övgüye Değer Oyuncu
2015 İstek Okulları - En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
2016 Terakki Vakfı Okulları - Övgüye Değer Oyuncu
2021 9. TV Yıldızları Ayaklı Gazete Ödülleri - Yılın Yükselen Yıldızı
2021 İTÜ İşletme Mühendisliği Kulübü - Yılın Çıkış Yapan Yeteneği
2023 9. Elle Stil Ödülleri - Yılın Stil Keşfi
En Çok Okunan Haberler
-
- Bedeviye esir düştün Türkiye
- MTV iki katına çıkarıldı!
- Maaşlarda adaletsizlik
- Yargıtay 'tahliye edilmeli' dedi
- Emekliye refah payı olacak mı?
- 'Sağlık hizmetleri aksayacak'
- Maltepe Belediyesi'ne silahlı saldırı!
- İşte en beğenilen siyasetçiler...
- Tayvan’dan Çin’e 'barış' sinyali
- Müzisyen Onur Şener cinayetinde karar!