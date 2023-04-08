Marco Rose: 'Irkçılar tutuklansın'
Leipzig Teknik Direktörü Marco Rose, Benjamin Henrichs'e yapılan ırkçı saldırılar ile ilgili açıklamalarda bulundu. Rose, 'Irkçılar tutuklansın' dedi.
Bundesliga ekibi Leipzig Teknik Direktörü Marco Rose, Benjamin Henrichs'e yapılan ırkçı saldırılar ile ilgili sert açıklamalar yaptı.
Rose yaptığı açıklamada, "Bana göre ırkçı saldırıları yapan kişilere daha ağır cezalar verilmeli. Devlet bunu düşünmeli." dedi.
Hükümetin bu tür insanlara hapis cezası vermesi gerektiğini söyleyen başarılı çalıştırıcı, "Bu tür insanları birkaç günlüğüne de olsa hapsederek, ırkçılığa maruz kalan insanların neler hissettiğini anlamaları sağlanabilir." açıklamasını yaptı.
Ayrıca, "Oturma odasından, yatak odasından veya tuvaletten isimsiz bir şekilde saldırmak gerçekten korkakça." şeklinde konuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Market raflarında Kılıçdaroğlu etiketleri
- 3 genel başkan yardımcısı istifa etti
- AKP'li Dağ: Öndeyiz, Muharrem İnce faktörü var
- MHP'de istifa depremi
- İşte beşli çetenin engellediği reklam filmi
- AKP'de 'üç dönem' kavgası
- Mansur Yavaş'tan gençlere: Şimdi çıkarın telefonlarınızı
- Millet'in hedefi 400 sandalye
- Serbest bırakılan Mahir Akkoyun'dan ilk açıklama
- İttifak kararı partide çatlak yarattı