Marcus Rashford, 5 yıl daha Manchester United'da

Yayınlanma: 18.07.2023 - 21:52

Güncelleme: 18.07.2023 - 21:52

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, forvet oyuncusu Marcus Rashford'ın sözleşmesini yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 25 yaşındaki İngiliz milli futbolcunun sözleşmesi 5 yıl uzatıldı.

Altyapısından yetiştiği Manchester United'da A takım formasını ilk kez 2016'da giyen Rashford, 359 maçta 123 gol kaydetti.

Rashford, tüm kulvarlarda 30 defa fileleri havalandırdığı 2022-23 sezonunda kariyerinin en başarılı yılını geçirdi.