Marek Hamsik kimdir, nereli, kaç yaşında? Marek Hamsik futbolu bırakacak mı? Marek Hamsik hangi takımlarda futbol oynadı?

Yayınlanma: 01.06.2023 - 11:02

Güncelleme: 01.06.2023 - 11:08

Trabzonspor'un yıldızı Marek Hamsik, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenledi. Slovak yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada sezon sonunda futbol kariyerini sonlandıracağını duyurdu.

Hamsik, şunları söyledi:

Herkese merhaba. Bugün, sezon sonunda kariyerimi noktalayacağımı duyurmak için buradayız. Bu karar benim için tabii ki kolay olmadı. Ailemle konuştuk ve onlar da ardık babanın eve geri dönmesi gerektiğini söylediler.

MAREK HAMSİK KİMDİR?

Marek Hamsik, 27 Temmuz 1987 tarihinde Slovakya'nın Banska Bystrica şehrinde doğdu. 15 yaşındayken Slovakya'nın gelecek vadeden oyuncuları arasında sayılmaya başlamıştı ve başkent ekibi Slovan Bratislava, 2002 yazında onu transfer etti.

Hamsik iki yıl Slovan Bratislava'nın genç takımında forma giyerek kendini geliştirdi ve bu süre içinde, A takımla yalnızca bir maça çıktı. A takımda oynadığı bu ilk ve tek maçta gol attı. 2004 yazında, henüz 17 yaşındayken, Serie A'nın Brescia takımına transfer oldu. Brescia, Hamsik'in transferine sadece 500 bin Avro harcadı. Hamsik, sonbaharı ve kışın ilk bölümünü yedek kulübesinde geçirdi ve ilk forma şansını Mart 2005'te Chievo karşısında buldu. İlk sezonda pek etkileyici bir performans sergileyemedi ve Brescia o yıl ligi sondan ikinci bitirerek Serie A'ya veda etti.

2005-2006 sezonunda, Brescia formasıyla 24 maça çıktı ama takımı yine hayal kırıklığı yaratarak Serie B'yi 10. sırada bitirdi. Ertesi sezon, heyecan verici orta saha oyuncusu için çıkış yılı oldu. 40 maçta 10 gol attı ama Brescia, Serie A'ya yine çıkamadı. Buna rağmen Hamsik, büyük kulüplerin takibine girdi. Internazionale, Chelsea, Liverpool ve Manchester United gibi büyük kulüpler oyuncuyla ilgilendiğini açıklasa da SSC Napoli kulübü Slovak oyuncunun transfer savaşından galip çıkan taraf oldu.

Hamsik, 28 Haziran 2007'de Brescia'dan ayrılarak Napoli'ye transfer oldu. Napoli, Brescialı genç yetenek için 5.5 milyon Avro ödedi. Hamsik, Napoli formasıyla döndüğü Serie A'ya iyi bir başlangıç yaparak ilk maçı olan Coppa Italia mücadelesinde Cesena karşısında bir gole ve bir de asiste imza attı. Takımın ilk on birinin değişmez isimlerinden biri olmayı başaran Hamsik'in takım içerisinde kilit rol oynamaya başlamasıyla Napoli ligi 8. sırada tamamladı. 2007-2008 sezonunda 37 lig maçında kaydettiği 9 golle Napoli'nin en golcü futbolcusu olan Hamsik, orta sahanın ortasında ve solunda etkinlik göstererek form grafiğini yükseltti.

Marek Hamsik, 12 yıllık Napoli kariyeri sonrasında Dalian Yifang ve IFK Göteborg takımlarına transfer oldu.

Marek Hamsik, 2021 yılında Trabzonspor'a transfer oldu ve burada kariyerini ilk şampiyonluğunu 2021-2022 sezonunda yaşadı.

MAREK HAMSİK HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

2002-2004 Slovan Bratislava

2004-2007 Brescia

2007-2019 Napoli

2019-2021 Dalian Yifang

2021 IFK Göteborg

2021- Trabzonspor

MAREK HAMSİK MİLLİ TAKIM KARİYERİ

2003-2004 Slovakya U-17

2005-2006 Slovakya U-19

2006-2007 Slovakya U-21

2007- Slovakya