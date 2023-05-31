Yayınlanma: 31.05.2023 - 16:34

Güncelleme: 31.05.2023 - 17:23

Melike Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Kara gözlüm biz seninle bir ev kursak yemyeşil" notunu düşerek evlendiğini duyurdu. Evlenmesiyle gündeme gelen Melike Şahin'in hayatı, kariyeri ve şarkıları merak ediliyor. Peki, Melike Şahin kimdir, nereli, kaç yaşında? Melike Şahin kiminle evlendi? Melike Şahin eşi kim? İşte ayrıntılar...

MELİKE ŞAHİN KİMDİR?

Melike Şahin, 18 Nisan 1989 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Sivas Divriğili olan ve çocukluğundan itibaren müziğe büyük ilgi duyduğunu belirten Şahin, Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi'nde okuduğu esnada Çağdaş Müzik Merkezi’nde Timur Selçuk’tan şan dersleri aldı.

2012'de mezun olduğu Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji eğitiminin ardından 2017'ye kadar Baba Zula ile vokalist olarak çalıştı.

Baba Zula’yla çalışmayı bırakmadan kısa bir süre önce "Melikşah ve Saz Arkadaşları" adı altında bir proje başlattı, bu ekip ile Beyoğlu'nda Kanto isimli meyhanede arabesk temalı bir repertuvar ile bir süre konserler verdi.

2017 yılında Fransız yönetmen Tony Gatlif’in Djam isimli filminde seslendirdiği üç şarkı ile yer aldı ve aynı yıl filmin dünya prömiyeri öncesinde Cannes Film Festivali’nde bir konser verdi.

2017'de ilk teklileri Bi' fırlatsam ve Deli Kan ile solo kariyerine başladı. 2018 - 2019 yılları arasında çok sayıda konser verdi ve Diva Bebe Show adlı canlı şov programı yaptı.

İlk solo albümü Merhem'i Şubat 2021'de yayımlayan Şahin, bu dönemde pandemi dolayısıyla konser veremese de şahsi sosyal medya hesaplarından çevrimiçi çok sayıda canlı yayın yaptı.

Albümün ilk teklisi, Ocak 2021'de yayımlanan "Uykumun Boynunu Bükme" oldu.

Albümün yayımlanışı sonrasında ilk resmi konserini Haziran 2021'de Zorlu PSM'nin çevrimiçi yayın platformunda yaptı.

MELİKE ŞAHİN KİMİNLE EVLENDİ?

Melike Şahin, sevgilisi Sedat Bey ile 5'inci yıl dönümlerini sosyal medyadan paylaştığı kareyle kutlamıştı. Melike Şahin 31 Mayıs'ta Sedat Bey ile dünya evine girdi.

MELİKE ŞAHİN EŞİ KAÇ YAŞINDA, KİMDİR?

Melike Şahin, 31 Mayıs 2023 tarihinde Sedat Bey ile evlendiklerini sosyal medya hesabından duyurdu.

MELİKE ŞAHİN ŞARKILARI

2017: Bi' fırlatsam

2017: Beni Yalnız Koma (Boom Pam ile)

2017: Deli Kan

2018: Sevmek Suçsa Suçluyum

2018: Tutuşmuş Beraber

2019: Kimin Izdırabı

2019: Sakla Beni (Kutiman ile)

2019: Kara Orman

2020: Geri Ver

2020: Kilitli Kapılar Açılsa (Hakan Taşıyan ile)

2020: Elimi Tut (Kutiman ile)

2020: Ukde (Ah! Kosmos ile)

2021: Merhem

2021: Uykumun Boynunu Bükme

2021: Pusulam Rüzgar (Mert Demir ile)

2022: Kader Diyemezsin (Saygı Albümü: Bergen)

2022: Miras (Ah! Kosmos ile)

2022: İsyan (Ko Shin Moon ile)

2022: Öpmem Lâzım (Baker Aaron Remix)

2022: Olur Mu (Gazapizm ile)

2023: Ellerin Hani?

2023: Pençe