Fabio Borini kimdir, nereli, kaç yaşında? Fabio Borini hangi takımlarda futbol oynadı?
İtalyan futbolcu Fabio Borini, Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük ile yolların ayrıldığını duyurdu. Türkiye'de gösterdiği üstün performansla göz dolduran Fabio Borini'nin kim olduğu, kariyeri ve hangi takımlarda futbol oynadığı merak ediliyor. Peki, Fabio Borini kimdir, nereli, kaç yaşında? Fabio Borini hangi takımlarda futbol oynadı?
Karagümrük'te 3 sezondur forma giyen Fabio Borini ayrılığı açıkladı. Borini, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Veda etme zamanı geldi. Birlikte geçirdiğimiz zaman için teşekkürler Karagümrük. Benim için güzel bir sıçrama oldu" ifadelerini kullandı. Peki, Fabio Borini kimdir, nereli, kaç yaşında? Fabio Borini hangi takımlarda futbol oynadı? İşte, Fabio Borini hakkında merak edilenler...
FABİO BORİNİ KİMDİR?
Fabio Borini, 29 Mart 1991 tarihinde İtalya'nın Bologna şehirinde dünyaya geldi. Fabio Borini, forvet mevkiinde oynayan İtalyan milli futbolcudur.
Profesyonel futbol kariyerine İngiltere'nin köklü kulüplerinde Chelsea'de başlayan Fabio Borini daha sonra 2011-12 sezonu başında Parma takımına transfer oldu. Parma'da hiç forma giyemeden Roma'ya kiralandı. Sezon sonunda Roma takımı Fabio Borini'nin satın alma opsiyonunu kullanarak oyuncunun bonservisini aldı.
Fabio Borini, Roma serüveninden sonra yeniden İngiltere'nin yolunu tuttu ve 2012 yılında Liverpool ile sözleşme imzaladı. Liverpool'dan sonra yine İngiltere'de mücadele eden Sunderland takımına transfer oldu. Sunderland takımında 50 maç forma giyen Fabio Borini, 2017 yılında Milan'a kiralık olarak gönderildi. Milan sezon sonu Borini'nin satın alma opsiyonunu kullanarak oyuncuyu renklerine bağladı.
Fabio Borini, 2020 yılında İtalyan ekibi Hellas Verona'ya transfer oldu. 2021 yılında Türkiye Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'e transfer olan Fabio Borini, burada kariyerinin en verimli dönemini geçirdi. Fabio Borini, Fatih Karagümrük'te forma giydiği 71 maçta 32 gol atma başarısı gösterdi.
FABİO BORİNİ HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?
2009-2011 Chelsea
2011 Swansea City (kiralık)
2011-2012 Parma
2011-2012 Roma (kiralık)
2012-2015 Liverpool
2013-2014 Sunderland (kiralık)
2015-2018 Sunderland
2017-2018 Milan (kiralık)
2018-2020 Milan
2020 Hellas Verona
2021– Fatih Karagümrük
FABİO BORİNİ MİLLİ TAKIM KARİYERİ
2006 İtalya U-16
2008-2009 İtalya U-17
2009-2010 İtalya U-19
2009-2013 İtalya U-21
2012 İtalya
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