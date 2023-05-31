Yayınlanma: 31.05.2023 - 15:25

Güncelleme: 31.05.2023 - 15:25

Hakan Fidan'ın hayatı, kariyeri ve hangi görevlerde bulunduğu araştırılıyor. Yeni açıklanacak Cumhurbaşkanlığı Kabine'sinde bakan olarak isminin geçmesiyle gündeme gelen Hakan Fidan'ın kim olduğu merak ediliyor. Peki, Hakan Fidan kimdir, nereli, kaç yaşında? Hakan Fidan ne iş yapıyor? Hakan Fidan hangi görevlerde bulundu? İşte, Hakan Fidan hakkında merak edilenler...

HAKAN FİDAN KİMDİR?

Hakan Fidan, 1968 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Hakan Fidan 1986'dan 2001'e kadar Türk Silahlı Kuvvetlerinde astsubay olarak görev aldı. Kara Kuvvetleri Muhabere Okulu ve Kara Kuvvetleri Dil Okulunda eğitim aldı. Askerliği kendi isteğiyle bırakıp Maryland Üniversitesi'ne bağlı University of Maryland University College'den Yönetim ve Siyaset Bilimi alanından lisans dereceleri aldı.

Bilkent Üniversitesi'nde "Dış Politikada İstihbaratın Yeri" isimli teziyle master yaptı. Aynı üniversitede 2006'da da "Bilgi Çağında Diplomasi: Antlaşmaların Doğrulanmasında Enformasyon Teknolojilerinin Kullanımı" başlıklı tez ile doktora yaptı.

Viyana'da Uluslararası Atom Enerjisi Kurumunda, Cenevre'de Birleşmiş Milletler Silahsızlanma Enstitüsünde ve Londra'da Verification Technologies Research Center'da akademik çalışmalarını sürdürdü. Hacettepe ve Bilkent üniversitelerinde akademisyenlik yaptı.

HAKAN FİDAN MESLEKİ KARİYERİ

Almanya'daki NATO Süratli Reaksiyon Kolordusu Karargahı'nda da çalışan Fidan 2001'den itibaren iki yıl Avustralya Türkiye Büyükelçiliği'nde kıdemli siyasi ve ekonomik danışman olarak görev yaptı. 2003'te Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) Başkanlığına atandı.

14 Kasım 2007'de Başbakanlık müsteşar yardımcılığı görevine gelen Fidan, 2008 Kasım ayında Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Yönetim Kurulu üyeliğine atandı.

8 Mart 2008'de de Uluslararası Ahmet Yesevi Üniversitesi mütevelli heyeti üyesi oldu ve bu görevinden Şubat 2011'de istifa etti.

HAKAN FİDAN MİT MÜSTEŞARLIĞI

15 Nisan 2010'da Millî İstihbarat Teşkilatı müsteşar yardımcılığına getirildi. Emre Taner'in görev süresinin dolmasının ardından, 25 Mayıs 2010 tarihinde MİT Müsteşarlığı görevine atandı. Böylece Türkiye Cumhuriyeti devletinde, en genç MİT müsteşarı olarak tarihe geçti. Fidan, büyük elçi iken MİT Müsteşarlığına getirilen Sönmez Köksal'dan sonra teşkilat başkanlığına dışarıdan getirilen ikinci isim oldu.

HAKAN FİDAN MİLLETVEKİLİ ADAYLIĞI

10 Şubat 2015 tarihinden geçerli olmak üzere AKP'den milletvekili aday adayı olmak için istifa etti. Ancak 9 Mart 2015 tarihinde yazılı açıklama yaparak aday adaylığı başvurusunu geri çekti. 10 Mart 2015'te görevine geri döndü.