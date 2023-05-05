Marek Hamsik Napoli'yi unutmadı
Trabzonsporlu Marek Hamsik, uzun süre kaptanlığını yaptığı Napoli'nin 33 yıl sonra şampiyon olmasını tebrik etti.
Trabzonsporlu Marek Hamsik'ten Serie A'da mutlu sona ulaşan Napoli'yle ilgili paylaşım geldi.
Slovak yıldız, uzun yıllar formasını giyip kaptanlığını yaptığı Napoli'nin 33 yıl sonra şampiyonluğa ulaşmasıyla ilgili yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
İşte Hamsik'in o paylaşımı:
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