Marek Hamsik Napoli'yi unutmadı

Trabzonsporlu Marek Hamsik, uzun süre kaptanlığını yaptığı Napoli'nin 33 yıl sonra şampiyon olmasını tebrik etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.05.2023 - 08:05
Marek Hamsik Napoli'yi unutmadı
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Trabzonsporlu Marek Hamsik'ten Serie A'da mutlu sona ulaşan Napoli'yle ilgili paylaşım geldi.

Slovak yıldız, uzun yıllar formasını giyip kaptanlığını yaptığı Napoli'nin 33 yıl sonra şampiyonluğa ulaşmasıyla ilgili yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

İşte Hamsik'in o paylaşımı: 


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