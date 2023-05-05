Marek Hamsik Napoli'yi unutmadı

Yayınlanma: 05.05.2023 - 08:05

Güncelleme: 05.05.2023 - 08:05

Trabzonsporlu Marek Hamsik'ten Serie A'da mutlu sona ulaşan Napoli'yle ilgili paylaşım geldi.

Slovak yıldız, uzun yıllar formasını giyip kaptanlığını yaptığı Napoli'nin 33 yıl sonra şampiyonluğa ulaşmasıyla ilgili yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

İşte Hamsik'in o paylaşımı: