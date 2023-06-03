Marek Hamsik veda sonrası konuştu! 'Tarifi zor duygular'

Yayınlanma: 03.06.2023 - 21:44

Güncelleme: 03.06.2023 - 21:44

Trabzonspor'un Alanyaspor'u 5-1 mağlup ettiği maçın ardından Marek Hamsik açıklamalarda bulundu.

Takımıyla oynadığı son maçta bir gol kaydeden ve 61. dakikada oyundan ayrılan Marek Hamsik yaptığı açıklamada, "Harika duygular yaşıyorum. Duygusal anlar yaşadım. Göz yaşlarımı tutamadım, ben de ağladım. Trabzonspor için son maçımı, kendim için son maçımı oynadığım aklımdan geçti. Burada şampiyonluk yaşadık, tarifi zor duygular." ifadelerini kullandı.

Taraftara teşekkür eden Hamsik, "Trabzonspor taraftarlarına çok büyük teşekkürlerimi iletiyorum. İki yıl için teşekkür ederim. Bu kadar kısa sürede kalplerine girebilmek çok önemli. Onları çok seviyorum. Trabzonspor hep kalbimde olacak." diye konuştu.

Tecrübeli oyuncu ayrıca, "Yaptıklarımla gurur duyuyorum. Bir rüyayı yaşadım. Bazen rüyalar gerçek olur. Eve dönüp eşim ve üç çocuğumla birlikte olma zamanı."