Mario Balotelli Sion'a transfer oldu!
Adana Demirspor, Mario Balotelli'nin Sion'a transfer olduğunu açıkladı.
Adana Demirspor, Mario Balotelli'nin 2.6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Sion'a transfer olduğunu açıkladı.
İşte Adana Demirspor'dan yapılan açıklama:
"Futbolcumuz Mario Balotelli'nin 2.620.000 Euro karşılığında FC Sion'a transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza bugüne kadar verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, yeni kulübünde başarılar dileriz."
YENİ MAAŞI: 3 MİLYON EURO
İtalyan golcü bir yılı opsiyonlu 3 yıllık kontrat imzaladı.. Balotelli, yeni takımından 3 milyon euro yıllık ücret alacak.
Adana Demirspor forması altında 35 maça çıkan Mario Balotelli, rakip filelere 19 gol gönderdi.
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