Mario Balotelli Sion'a transfer oldu!

Adana Demirspor, Mario Balotelli'nin Sion'a transfer olduğunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
31 Ağustos 2022 Çarşamba, 21:57
Mario Balotelli Sion'a transfer oldu!
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Adana Demirspor, Mario Balotelli'nin 2.6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Sion'a transfer olduğunu açıkladı.

İşte Adana Demirspor'dan yapılan açıklama:

"Futbolcumuz Mario Balotelli'nin 2.620.000 Euro karşılığında FC Sion'a transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza bugüne kadar verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, yeni kulübünde başarılar dileriz."

YENİ MAAŞI: 3 MİLYON EURO

İtalyan golcü bir yılı opsiyonlu 3 yıllık kontrat imzaladı.. Balotelli, yeni takımından 3 milyon euro yıllık ücret alacak.

Adana Demirspor forması altında 35 maça çıkan Mario Balotelli, rakip filelere 19 gol gönderdi.


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