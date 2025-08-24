Cumhuriyet Gazetesi Logo
Mario Balotelli, Süper Lig'e dönebilir!

Mario Balotelli, Süper Lig'e dönebilir!

24.08.2025 16:10:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Mario Balotelli, Süper Lig'e dönebilir!

Mario Balotelli menajerler aracılığıyla Gaziantep FK'ya haber gönderdi. Gaziantep ekibinin, İtalyan oyuncunun maddi taleplerini ilk etapta kabul etmediği ve transfer görüşmelerinin devam ettiği iddia edildi.

İsmet Taşdemir ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktörlük görevine Burak Yılmaz'ı getiren Gaziantep FK, kadro çalışmalarını sürdürüyor.

Kırmızı-siyahlılara, Süper Lig'de daha önce forma giymiş yıldız golcüden sürpriz bir haber geldi.

beIN Sports'un edindiği bilgilere göre Mario Balotelli, menajerler aracılığıyla Gaziantep FK'ya haber gönderdi. Ancak Gaziantep ekibi, İtalyan oyuncunun maddi taleplerini ilk etapta kabul etmedi.

Transfer görüşmelerinin devam ettiği, oyuncu ile kulübün maddi konularda anlaşması halinde transferin sonuçlanmasının beklendiği öğrenildi.

Geçtiğimiz sezonu Genoa'da 6 maçta forma şansı bulan Balotelli, gol katkısı yapamadı. İtalyan golcü şu an için kulüpsüz durumda.

İlgili Konular: #mario balotelli #transfer #gaziantep fk

İlgili Haberler

Gaziantep FK, 90+5'te kazandı!
Gaziantep FK, 90+5'te kazandı! Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gaziantep FK, sahasında Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti.
Konyaspor sahasında Gaziantep FK'yı farklı geçti!
Konyaspor sahasında Gaziantep FK'yı farklı geçti! Konyaspor, sahasında Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup etti ve yeni sezona ikide iki ile başladı.
Gaziantep FK, İspanyol futbolcu Luis Perez'i kadrosuna kattı
Gaziantep FK, İspanyol futbolcu Luis Perez'i kadrosuna kattı Gaziantep FK, 30 yaşındaki İspanyol futbolcu Luis Perez ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.