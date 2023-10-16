Mario Balotelli'den kendisini eleştiren Zlatan Ibrahimovic'e yanıt!

Süper Lig ekibi Adana Demirspor forması giyen İtalyan futbolcu Mario Balotelli, kendisini eleştiren Zlatan Ibrahimovic'e sosyal medya hesabından yanıt verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.10.2023 - 16:48
Mario Balotelli'den kendisini eleştiren Zlatan Ibrahimovic'e yanıt!
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Adana Demirspor forması giyen Mario Balotelli, Zlatan Ibrahimovic'e verdiği yanıtla gündem oldu.

İsveçli efsane Ibrahimovic, Balotelli'yi eleştirerek, "Mario çok yetenekli bir oyuncuydu ama tüm yeteneklerini kaybetti" ifadelerini kullanmıştı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KUPASI İLE YANIT VERDİ

İtalyan yıldız, kariyerinde hiç Şampiyonlar Ligi kupası kazanamayan Ibrahimovic'e, Devler Ligi kupasını kaldırdığı anın fotoğrafını paylaşarak yanıt verdi.

Balotelli, Inter döneminde 2009-2010 Şampiyonlar Ligi'ni kazanma başarısı göstermişti.


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