Zlatan Ibrahimovic'ten Mario Balotelli eleştirisi: 'Yazık etti'

Eski futbolcu Zlatan Ibrahimovic, Adana Demirspor'un golcüsü Mario Balotelli ile ilgili açıklamalarda bulundu.





Zlatan Ibrahimovic, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Yeteneğiyle kendi geleceğini yaratma fırsatı vardı ama Balotelli bunu kaçırdı" dedi.

Mario Balotelli

"LEAO, BALOTELLI GİBİ DEĞİL"

Balotelli'nin yeteneklerini kaybettiğini söyleyen Ibrahimovic, "Çok yazık! Mario çok yetenekli bir oyuncuydu ama tüm yeteneklerini kaybetti. Rafael Leao, Balotelli gibi değil. İkisini kıyaslamak yanlış bir değerlendirme olur" ifadelerini kullandı.





Kariyerini Milan'da sona erdiren efsane oyuncu, Juventus, Milan, Inter, Barcelona, Manchester United gibi dev takımların formasını giydi. Kariyeri boyunca 827 maça çıkan Zlatan, 496 gol ve 205 asist yapma başarısı gösterdi.