Mario Lemina'dan Liverpool maçı açıklaması: 'Gururlandırmak istiyoruz'

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Liverpool'u konuk edecek. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında sarı-kırmızılıların Gabonlu orta sahası Mario Lemina, soruları cevapladı.

"DÜNYANIN EN İYİ TAKIMLARINDAN BİRİ"

Liverpool'u öven Gabonlu oyuncu, "Çok zorlu bir maç. Dünyanın en iyi takımlarından biri rakibimiz. Pozitif şekilde yaklaşıyoruz bu maça. Elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. Bizim de çok iyi oyuncularımız var. Odaklanmamız gerekiyor. Kazanmak için en iyisini yapmalıyız. Günün sonunda, rakip zor da olsa 3 puan almak istiyoruz. Takımımıza inanıyoruz. Herkesi gururlandırmak istiyoruz" dedi.

"GURUR DUYMAYI ÇOK İSTİYORUZ"

Takım arasında iyi bir kimya olduğunu belirten Lemina, "Bildiğiniz gibi kariyerimde birçok kez Liverpool'a karşı oynadım. Nasıl oynadıklarını biliyorum. Bir oyuncu değil, anahtar oyuncu değil, bir oyuncu ile çözülemez. Birçok oyuncumuz, liderimiz var. Kazanmak istiyoruz. Ben de üzerime düşeni yapmak istiyorum. Kendi aramızda iyi bir kimyamız var. Bu maçta başarı kimya ile ilgili, birlikte savunma, birlikte hücum. Biz elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Gurur duymayı çok istiyoruz" diye konuştu.

"ÇOK KONSANTRE OLMALIYIZ"

Soru: "Liverpool, Crystal Palace'a kaybettikten sonra daha zayıf oldukları bir anda mı? Bundan nasıl bir avantaj elde edeceksiniz?"

Mario Lemina: "Liverpool için böyle zayıf oldukları bir an demek doğru olmaz. Evde oynamamız üzerinden kendimize güvenmeliyiz. Müthiş bir maç olacak. Çok çok hazır olmalıyız. Kolay olmayacak. Onlar bir sezonda çok maç kaybetmiyorlar. Biz de çok az maç kaybediyoruz. Çok konsantre olmalıyız. Dünyanın en iyilerinden biriyle oynayacağız. Biz de öyle bir takım olabiliriz demek istiyoruz."

FRANKFURT MAÇI İÇİN AÇIKLAMA

Son olarak Frankfurt karşılaşmasındaki sonuç hakkında konuşan deneyimli orta saha, "Frankfurt maçında başta iyi oynadık. Ufak detaylar, ufak hatalar maçın gidişatını etkileyebiliyor böyle maçlarda. Onlar gol atmadan önce 2-0 yapabilirdik. Bu tarz detaylar değiştirebiliyor. Değişik bir maçtı. O şekilde açık farkla kaybetmeyi hak etmedik. Tekrar odaklanmalıyız. Maçları iyi bitirmeliyiz. Moral olarak da maçın başında nasılsak öyle devam etmeliyiz. Önümüzde yeni bir maç var. Oradaki ilk 35 dakikadan daha iyisini yapmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.