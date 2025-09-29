Cumhuriyet Gazetesi Logo
Daria Savina'dan Arda Turan'ı şaşırtan hamle!

Daria Savina'dan Arda Turan'ı şaşırtan hamle!

29.09.2025 11:56:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Daria Savina'dan Arda Turan'ı şaşırtan hamle!

Shakhtar Medya Başkanı Daria Savina ile teknik direktör Arda Turan'ın röportajı bir kez daha gündem oldu. Daria Savina bu kez sürpriz hamlesiyle başarılı teknik adamı güldürdü.

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan ile Shakhtar Medya Başkanı Daria Savina'nın röportajları gündem olmaya devam ediyor.

Arda Turan'ın önceki röportajlarda Daria Savina ile göz teması kurmaktan kaçındığı görüntüler viral olmuştu. Savina bu kez beklenmedik hamlesiyle Arda Turan'ı güldürdü.

Rukh Vynnyky'i deplasmanda 4-0 yenerek ligde zirveye yerleşen Shakhtar Donetsk'te Arda Turan, müsabakanın ardından Daria Savina'ya konuştu.

Daria Savina'nın röportajı Türkçe "Teşekkür ederim" şeklinde bitirmek istemesi Arda Turan'ı gülümsetti.

Başarılı teknik adam, Savina'ya "Bravo" diyerek cevap verdi. 

İlgili Konular: #arda turan #Shakhtar Donetsk #Röportaj

İlgili Haberler

Arda Turan'lı Shakhtar Donetsk lideri yakaladı!
Arda Turan'lı Shakhtar Donetsk lideri yakaladı! Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Lig'in 6. haftasında kendi sahasında ağırladığı Zorya Luhansk'ı 1-0 mağlup etti.
Arda Turan'dan Busquets'e veda mesajı!
Arda Turan'dan Busquets'e veda mesajı! Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, emeklilik kararı alan Barcelona'dan eski takım arkadaşı Sergio Busquets için sosyal medya hesabından veda paylaşımında bulundu.
Arda Turanlı Shakhtar Donetsk liderliği 4 golle aldı!
Arda Turanlı Shakhtar Donetsk liderliği 4 golle aldı! Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nin 7. haftasında deplasmanda karşılaştığı Rukh Vynnyky'i 4-0 mağlup etti.