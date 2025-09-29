Daria Savina'dan Arda Turan'ı şaşırtan hamle!

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan ile Shakhtar Medya Başkanı Daria Savina'nın röportajları gündem olmaya devam ediyor.
Arda Turan'ın önceki röportajlarda Daria Savina ile göz teması kurmaktan kaçındığı görüntüler viral olmuştu. Savina bu kez beklenmedik hamlesiyle Arda Turan'ı güldürdü.
Rukh Vynnyky'i deplasmanda 4-0 yenerek ligde zirveye yerleşen Shakhtar Donetsk'te Arda Turan, müsabakanın ardından Daria Savina'ya konuştu.
Daria Savina'nın röportajı Türkçe "Teşekkür ederim" şeklinde bitirmek istemesi Arda Turan'ı gülümsetti.
Başarılı teknik adam, Savina'ya "Bravo" diyerek cevap verdi.