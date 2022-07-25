Mario Lemina'dan Galatasaray beğenisi
Galatasaray'ın eski oyuncusu Mario Lemina, bir kez daha sarı-kırmızılı takıma transferi için yapılan bir paylaşımı beğendi.
Nice forması giyen Mario Lemina, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir beğeniye imza attı.
Sporx'in haberine göre, Galatasaray'da da bir dönem forma giyen 28 yaşındaki futbolcu, tekrar sarı-kırmızılı takıma transferi için bir taraftarın paylaştığı gönderiyi beğendi.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, Gabonlu futbolcunun bu beğenisi kısa süre içerisinde beğeni yağmuruna tuttu.
Nice ile 2 yıl daha kontratı bulunan Lemina, daha önce 2019-2020 sezonunda Galatasaray'da kiralık olarak forma giydi. Söz konusu sezonda sarı-kırmızılı forma altında 28 maça çıkan Lemina, 1 kez fileleri havalandırdı.
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