Marius Mouandilmadji: 'Golümüz ofsayt değildi'

5.10.2025 22:33:00
Samsunspor'un Çadlı oyuncusu Marius Mouandilmadji, 0-0 biten Fenerbahçe maçının ardından görüşlerini aktardı.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor, sahasında ağırladığı Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından Samsunspor'un golcü oyuncusu Marius Mouandilmadji, mücadeleye dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"GOL OFSAYT DEĞİLDİ"

Mouandilmadji, Fenerbahçe karşısında üstün bir oyun ortaya koyduklarını belirterek, "Fenerbahçe'den daha iyi oynadık. Yakalamış olduğumuz net fırsatlar vardı. Atmış olduğumuz goldü, ofsayt değildi. Penaltı da vardı" ifadelerini kullandı.

Alınan 1 puandan memnun olmadıklarını vurgulayan golcü oyuncu, "1 puandan mutlu değiliz. Daha fazlasını hak ettik" diyerek hakem kararlarına da dolaylı yoldan tepki gösterdi.

