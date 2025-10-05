Cumhuriyet Gazetesi Logo
5.10.2025 19:15:00
Samsunspor maçı öncesi Fenerbahçe'den Ederson açıklaması!

Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Brezilyalı kaleci Ederson'un sakatlandığı açıklandı.

Süper Lig'de Samsunspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe, Brezilyalı kaleci Ederson'un dün yapılan antrenmanda sakatlandığını açıkladı.

EDERSON SAKATLANDI

Sarı-lacivertli kulüp, bugün yapılan MR'da ise Brezilyalı kalecinin arka adalesinde kanama tespit edildiğini duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

 

"Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Ederson’un dünkü antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası gerçekleştirilen MR görüntülenmesinde arka adalesinde kanama tespit edilmiştir. Maç kadrosundan çıkarılan oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır."

Fenerbahçe'nin deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı karşılaşmada kaleyi Tarık Çetin koruyacak.

